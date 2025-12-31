Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Ιόνιο και Βόρειο Αιγαίο με τοπικά πιάτα και κρασιά

Το γευστικό ταξίδι του newsit.gr και της στήλης Wine Spot ολοκληρώνεται στα νησιά της Ελλάδας, εκεί όπου το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι αποκτά πιο κομψό, θαλασσινό αλλά και γιορτινό χαρακτήρα.

Από τις Κυκλάδες μέχρι το Ιόνιο και από το Βόρειο Αιγαίο έως τα Δωδεκάνησα, οι τοπικές κουζίνες συνδυάζουν την παράδοση με τη φρεσκάδα και τα κρασιά μιλούν τη γλώσσα του τόπου τους.

Κυκλάδες: Αλμύρα, καθαρότητα και κομψότητα

Οι Κυκλάδες ξεχωρίζουν για τα λιτά πιάτα και τα κρασιά με έντονο terroir.

Πιάτο: Κατσικάκι λεμονάτο με θυμάρι

Κρασί: Λευκό – Ασύρτικο

Ενδεικτικοί παραγωγοί: Κτήμα Σιγάλα, Οινοποιείο Μωραΐτη

Pairing: Η μεταλλικότητα και η υψηλή οξύτητα του Ασύρτικου αναδεικνύουν το λεμόνι και τα μυρωδικά, δίνοντας ένταση και καθαρότητα στο πιάτο.

Δωδεκάνησα: Γιορτή, αρώματα και ιστορία

Στα Δωδεκάνησα, το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι είναι πλούσιο και αρωματικό, με επιρροές από την Ανατολή.

Πιάτο: Κατσικάκι φούρνου με πατάτες και μπαχαρικά

Κρασί: Λευκό – Μοσχάτο Λευκό (Τοπικός Κλώνος Τράνι)

Ενδεικτικός παραγωγός: CAIR Rhodes

Pairing: Ο εκρηκτικός αρωματικός χαρακτήρας του Μοσχάτου Λευκού, με νότες ανθών, εσπεριδοειδών και γλυκών μπαχαρικών, αγκαλιάζει ιδανικά τα αρώματα του πιάτου. Η φυσική του φρεσκάδα και η ζωντανή οξύτητα εξισορροπούν τη λιπαρότητα του κατσικιού, ενώ τα ανατολίτικα μπαχαρικά βρίσκουν «καθρέφτη» στο αρωματικό του προφίλ, δημιουργώντας ένα αρμονικό και γιορτινό σύνολο.

Βόρειο Αιγαίο: Παράδοση και χαρακτήρας

Το Βόρειο Αιγαίο προσφέρει πιάτα με ένταση και κρασιά με βαθιές ρίζες.

Πιάτο: Αρνάκι φούρνου με ρίγανη και σκόρδο

Κρασί: Ερυθρό – Λημνιό

Ενδεικτικοί παραγωγοί: Οινοποιείο Χατζηγεωργίου

Pairing: Το Λημνιό, με το μεσαίο σώμα και τα πικάντικα αρώματα, στηρίζει το αρνί και αναδεικνύει τα μυρωδικά χωρίς να βαραίνει το πιάτο.

Ιόνιο: Φινέτσα, οξύτητα και γιορτινή ισορροπία

Στο Ιόνιο, το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι συνδυάζει κομψότητα και ένταση.

Πιάτο: Κοτόπουλο φούρνου λεμονάτο με βότανα

Κρασί: Λευκό – Ρομπόλα Κεφαλονιάς

Ενδεικτικοί παραγωγοί: Οινοποιείο Σκλάβος

Pairing: Η οξύτητα και η καθαρότητα της Ρομπόλας φωτίζουν το λεμόνι και τα βότανα, προσφέροντας φρεσκάδα και ισορροπία στο τραπέζι.

Από τις Κυκλάδες μέχρι το Ιόνιο και από το Βόρειο Αιγαίο έως τα Δωδεκάνησα, το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι στα νησιά της Ελλάδας συνδυάζει παράδοση, φρεσκάδα και κρασιά που εκφράζουν αυθεντικά τον τόπο τους.

Έτσι ολοκληρώνεται το γευστικό μας ταξίδι για την Πρωτοχρονιά. Με αυθεντικές γεύσεις, ελληνικά κρασιά και προτάσεις που κάνουν κάθε τραπέζι ξεχωριστό.

Καλή χρονιά και καλή απόλαυση!