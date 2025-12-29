Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι στη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια: Παραδοσιακά πιάτα και κρασιά με αυθεντικό χαρακτήρα

Το γευστικό ταξίδι του newsit.gr και της στήλης Wine Spot για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι συνεχίζεται στη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια, περιοχές που συνδυάζουν τη ρουστίκ ελληνική κουζίνα με κρασιά βαθιά συνδεδεμένα με τον τόπο.

Εδώ, η Πρωτοχρονιά σημαίνει κατσαρόλες, φούρνο, οικογενειακά τραπέζια και γεύσεις που βασίζονται στην πρώτη ύλη και την απλότητα. Και φυσικά, κρασιά που στέκονται δίπλα στο φαγητό χωρίς υπερβολές.

Βοιωτία: Ρουστίκ κουζίνα και κρασιά με ισορροπία

Η Βοιωτία φημίζεται για τα πιάτα κατσαρόλας και τις γεμάτες, χειμωνιάτικες γεύσεις, ιδανικές για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι.

Πιάτο: Κόκορας κρασάτος με χυλοπίτες

Κρασί: Ερυθρό – Μούχταρο

Ενδεικτικοί παραγωγοί: Κτήμα Μουσών

Pairing: Το βαθύ πορφυρό χρώμα, τα αρώματα ώριμων κόκκινων φρούτων και μπαχαρικών, το γεμάτο σώμα και οι ήπιες, μεταξένιες τανίνες του Μούχταρου «δένουν» ιδανικά με τη σάλτσα του κόκορα, ενώ η έντονη οξύτητα δίνει φρεσκάδα και ισορροπία στο πιάτο χωρίς να το καλύπτει.

Φθιώτιδα: Απλότητα, φούρνος και γιορτινή θαλπωρή

Στη Φθιώτιδα, το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι παραμένει απλό, χορταστικό και βαθιά οικογενειακό, με πιάτα φούρνου που βασίζονται στην καθαρή πρώτη ύλη.

Πιάτο: Χοιρινό φούρνου με πατάτες και λεμόνι

Κρασί: Λευκό – Μαλαγουζιά

Ενδεικτικοί παραγωγοί: Κτήμα Γκιρλέμη

Pairing: Η αρωματική ένταση και η φρεσκάδα της Μαλαγουζιάς φωτίζουν το λεμόνι και ισορροπούν τη λιπαρότητα του χοιρινού, κρατώντας το σύνολο ζωντανό και ευχάριστο στο γιορτινό τραπέζι.

Φωκίδα: Γεύσεις βουνού και κρασιά με νεύρο

Η Φωκίδα, με το ορεινό της ανάγλυφο, προτείνει πιάτα με ένταση και βαθιά γεύση, ιδανικά για χειμωνιάτικα τραπέζια.

Πιάτο: Κατσικάκι λεμονάτο με μυρωδικά

Κρασί: Ερυθρό – Μαυρούδι και Merlot

Ενδεικτικοί παραγωγοί: Κτήμα Αργυρίου

Pairing: Το χαρμάνι Μαυρούδι και Merlot συνδυάζει δομή και φρουτώδη στρογγυλάδα, υποστηρίζοντας τη λιπαρότητα του κατσικιού, ενώ η οξύτητα ισορροπεί το λεμόνι και αναδεικνύει τα μυρωδικά.

Εύβοια: Θάλασσα, στεριά και γιορτινή ισορροπία

Πιάτο: Κοτόπουλο φούρνου με βότανα και πατάτες

Κρασί: Ροζέ – Μαυροκουντούρα

Ενδεικτικοί παραγωγοί: Κτήμα Αβαντίς

Pairing: Η φρεσκάδα, το κόκκινο φρούτο και η δροσιστική οξύτητα της ροζέ Μαυροκουντούρας συνοδεύουν ιδανικά το κοτόπουλο, αναδεικνύοντας τα βότανα και δίνοντας έναν πιο σύγχρονο και γιορτινό χαρακτήρα στο τραπέζι.

Από τη Στερεά Ελλάδα μέχρι την Εύβοια, το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι παραμένει πιστό στην απλότητα, την πρώτη ύλη και τα κρασιά που γεννιούνται δίπλα στο φαγητό.

Το ταξίδι μας για την Πρωτοχρονιά συνεχίζεται με νέες περιοχές, νέες παραδόσεις και περισσότερα wine pairings.

Καλή χρονιά και καλή απόλαυση!