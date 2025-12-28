Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία: Βουνό, παράδοση και κρασιά με βάθος

Το ταξίδι του newsit.gr και της στήλης Wine Spot για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι συνεχίζεται στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, δύο περιοχές όπου ο χειμώνας, το βουνό και η παράδοση καθορίζουν τη γαστρονομία.

Εδώ, η Πρωτοχρονιά σημαίνει κατσαρόλες, πίτες, αργές μαγειρικές και κρασιά με νεύρο και δομή — ιδανικά για να συνοδεύσουν πιάτα με ένταση και χαρακτήρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιωάννινα: Πίτες, χοιρινό και ηπειρώτικη θαλπωρή

Η Ιωάννινα είναι συνώνυμο της ηπειρώτικης κουζίνας, με πιάτα πλούσια και βαθιά γεύση.

Πιάτο: Χοιρινό πρασοσέλινο κατσαρόλας

Κρασί: Λευκό – Ντεμπίνα

Ενδεικτικος παραγωγος: Zoinos Winery

Pairing: Η δροσερή οξύτητα και η λεπτή αρωματικότητα της Ντεμπίνας ισορροπούν τη λιπαρότητα του χοιρινού και αναδεικνύουν τα λαχανικά, χαρίζοντας φρεσκάδα στο πιάτο.

Ζίτσα: Ορεινό terroir και κομψά λευκά

Η Ζίτσα αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες ορεινές ζώνες της Ελλάδας, με δροσερό κλίμα και έντονο χαρακτήρα που δίνει κρασιά με ταυτότητα και φινέτσα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πιάτο: Κοτόπουλο φούρνου με λεμόνι και βότανα

Κρασί: Ερυθρό – Βλάχικο

Ενδεικτικός παραγωγός: Κτήμα Γκλίναβος

Pairing: Οι ζωηρές τανίνες και η δροσερή οξύτητα του Βλάχικου ισορροπούν το λιπαρό του κοτόπουλου, ενώ οι βοτανικές και φρουτώδεις νότες του κρασιού δένουν αρμονικά με το λεμόνι και τα αρωματικά βότανα, δημιουργώντας ένα γήινο αλλά κομψό pairing με καθαρή ηπειρώτικη ταυτότητα.

Κοζάνη: Χειμωνιάτικη κουζίνα με βάθος

Στην Κοζάνη, το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι βασίζεται σε πιάτα κατσαρόλας, πλούσιες σάλτσες και έντονα αρώματα που απαιτούν κρασιά με χαρακτήρα και δομή.

Πιάτο: Μοσχάρι κοκκινιστό με μπαχαρικά

Κρασί: Ερυθρό – Τσαπουρνάκος

Ενδεικτικός παραγωγός: Κτήμα Βογιατζή

Pairing: Οι στιβαρές αλλά ώριμες τανίνες και η ζωηρή οξύτητα του Τσαπουρνάκου ισορροπούν τη λιπαρότητα του μοσχαριού, ενώ ο πικάντικος και γήινος χαρακτήρας του κρασιού αγκαλιάζει ιδανικά τη σάλτσα ντομάτας και τα μπαχαρικά, δημιουργώντας ένα αυθεντικό και γεμάτο ένταση pairing με μακεδονική ταυτότητα.

Φλώρινα – Αμύνταιο: Κρύο κλίμα, κομψά ερυθρά

Το Αμύνταιο φημίζεται για τα κομψά, δροσερά ερυθρά και ροζέ του.

Πιάτο: Χοιρινό φούρνου με δαμάσκηνα

Κρασί: Ερυθρό – Ξινόμαυρο

Ενδεικτικοί παραγωγοί: Κτήμα Κυρ-Γιάννη, Κτήμα Άλφα

Pairing: Η φρεσκάδα και το κόκκινο φρούτο του Ξινόμαυρου αναδεικνύουν τη γλυκύτητα των δαμάσκηνων και τη ζουμερή υφή του χοιρινού.

Από την Ήπειρο μέχρι τη Δυτική Μακεδονία, το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι αποκτά χειμωνιάτικο χαρακτήρα, βασισμένο στην παράδοση, το κρέας και τα κρασιά που αντέχουν στο κρύο και τον χρόνο.

Το ταξίδι συνεχίζεται με νέες περιοχές και νέες γεύσεις.

Καλή χρονιά και καλή απόλαυση!