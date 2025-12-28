Wine spot

Πρωτοχρονιάτικο τραπέζι στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία: Βουνό, παράδοση και κρασιά με βάθος

Γευστικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα ενόψει της Πρωτοχρονιάς, μέρος 3ο
Rabbit stew a basque with onion, pepper, and parsley
Κώστας Ντάντος

Το ταξίδι του newsit.gr και της στήλης Wine Spot για το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι συνεχίζεται στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία, δύο περιοχές όπου ο χειμώνας, το βουνό και η παράδοση καθορίζουν τη γαστρονομία.

Εδώ, η Πρωτοχρονιά σημαίνει κατσαρόλες, πίτες, αργές μαγειρικές και κρασιά με νεύρο και δομή — ιδανικά για να συνοδεύσουν πιάτα με ένταση και χαρακτήρα.

Ιωάννινα: Πίτες, χοιρινό και ηπειρώτικη θαλπωρή

Η Ιωάννινα είναι συνώνυμο της ηπειρώτικης κουζίνας, με πιάτα πλούσια και βαθιά γεύση.

Πιάτο: Χοιρινό πρασοσέλινο κατσαρόλας
Κρασί: Λευκό – Ντεμπίνα
Ενδεικτικος παραγωγος: Zoinos Winery
Pairing: Η δροσερή οξύτητα και η λεπτή αρωματικότητα της Ντεμπίνας ισορροπούν τη λιπαρότητα του χοιρινού και αναδεικνύουν τα λαχανικά, χαρίζοντας φρεσκάδα στο πιάτο.

Ζίτσα: Ορεινό terroir και κομψά λευκά

Η Ζίτσα αποτελεί μία από τις πιο ιδιαίτερες ορεινές ζώνες της Ελλάδας, με δροσερό κλίμα και έντονο χαρακτήρα που δίνει κρασιά με ταυτότητα και φινέτσα.

Πιάτο: Κοτόπουλο φούρνου με λεμόνι και βότανα
Κρασί: Ερυθρό – Βλάχικο
Ενδεικτικός παραγωγός: Κτήμα Γκλίναβος
Pairing: Οι ζωηρές τανίνες και η δροσερή οξύτητα του Βλάχικου ισορροπούν το λιπαρό του κοτόπουλου, ενώ οι βοτανικές και φρουτώδεις νότες του κρασιού δένουν αρμονικά με το λεμόνι και τα αρωματικά βότανα, δημιουργώντας ένα γήινο αλλά κομψό pairing με καθαρή ηπειρώτικη ταυτότητα.

Κοζάνη: Χειμωνιάτικη κουζίνα με βάθος

Στην Κοζάνη, το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι βασίζεται σε πιάτα κατσαρόλας, πλούσιες σάλτσες και έντονα αρώματα που απαιτούν κρασιά με χαρακτήρα και δομή.

Πιάτο: Μοσχάρι κοκκινιστό με μπαχαρικά
Κρασί: Ερυθρό – Τσαπουρνάκος
Ενδεικτικός παραγωγός: Κτήμα Βογιατζή
Pairing: Οι στιβαρές αλλά ώριμες τανίνες και η ζωηρή οξύτητα του Τσαπουρνάκου ισορροπούν τη λιπαρότητα του μοσχαριού, ενώ ο πικάντικος και γήινος χαρακτήρας του κρασιού αγκαλιάζει ιδανικά τη σάλτσα ντομάτας και τα μπαχαρικά, δημιουργώντας ένα αυθεντικό και γεμάτο ένταση pairing με μακεδονική ταυτότητα.

Φλώρινα – Αμύνταιο: Κρύο κλίμα, κομψά ερυθρά

Το Αμύνταιο φημίζεται για τα κομψά, δροσερά ερυθρά και ροζέ του.

Πιάτο: Χοιρινό φούρνου με δαμάσκηνα
Κρασί: Ερυθρό – Ξινόμαυρο
Ενδεικτικοί παραγωγοί: Κτήμα Κυρ-Γιάννη, Κτήμα Άλφα
Pairing: Η φρεσκάδα και το κόκκινο φρούτο του Ξινόμαυρου αναδεικνύουν τη γλυκύτητα των δαμάσκηνων και τη ζουμερή υφή του χοιρινού.

Από την Ήπειρο μέχρι τη Δυτική Μακεδονία, το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι αποκτά χειμωνιάτικο χαρακτήρα, βασισμένο στην παράδοση, το κρέας και τα κρασιά που αντέχουν στο κρύο και τον χρόνο.

Το ταξίδι συνεχίζεται με νέες περιοχές και νέες γεύσεις.

Καλή χρονιά και καλή απόλαυση!

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Wine spot
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
184
161
140
116
109
Wine spot: Περισσότερα άρθρα
ΟιΝοτικά PRO 2025: η Κρήτη στην Αθήνα μέσα από ένα ταξίδι στη γεύση, στη γνώση και στο κρασί
Η Κρήτη παρουσιάζει τη σύγχρονη οινική της ταυτότητα μέσα από τα ΟιΝοτικά PRO 2025, μια διοργάνωση που φέρνει τους κορυφαίους Κρητικούς οινοποιούς κοντά στους επαγγελματίες της γαστρονομίας και του κρασιού στην Αθήνα
ΟιΝοτικά PRO 2025: η Κρήτη στην Αθήνα μέσα από ένα ταξίδι στη γεύση, στη γνώση και στο κρασί
Newsit logo
Newsit logo