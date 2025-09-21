Τρύγος και κρασί: Η γιορτή που κρύβει κόπους ενός χρόνου

Μυρωδιές από ώριμα σταφύλια, άνθρωποι σκυμμένοι στα κλήματα, φωνές και γέλια στα αμπέλια.

Ο τρύγος είναι η πιο δυνατή στιγμή για κάθε οινοποιό, μια πραγματική γιορτή, που όμως έρχεται μετά από μια δύσκολη «μάχη».

Γιατί ο τρύγος είναι τα Χριστούγεννα κάθε οινοποιού

Ολόκληρη τη χρονιά οι αμπελουργοί φροντίζουν το αμπέλι τους σαν παιδί: το περιποιούνται, το προστατεύουν από ασθένειες, το βλέπουν να ανθίζει και να καρποφορεί. Και στο τέλος, με τον τρύγο, ελπίζουν να τους χαρίσει τον πολυπόθητο καρπό. Όπως μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, έτσι και το σταφύλι έχει μέσα του πολύ «άνθρωπο».

Κάθε τρύγος είναι διαφορετικός – από περιοχή σε περιοχή και από ποικιλία σε ποικιλία.

Σαντορίνη, για παράδειγμα, λόγω της κλιματικής αλλαγής, ο τρύγος ξεκινά πλέον νωρίτερα. Στο Αμύνταιο, αντίθετα, γίνεται πιο αργά, καθώς το ψυχρότερο κλίμα καθυστερεί την ωρίμαση.

Πότε γίνεται ο τρύγος στην Ελλάδα

Η γεωγραφία και το κλίμα της χώρας κάνουν τον τρύγο να διαφέρει σημαντικά:

Νότια Ελλάδα (Πελοπόννησος, Κρήτη): Τέλη Αυγούστου, με πρώιμες λευκές ποικιλίες όπως Μοσχοφίλερο και Βηλάνα.

Τέλη Αυγούστου, με πρώιμες λευκές ποικιλίες όπως Μοσχοφίλερο και Βηλάνα. Νησιά Αιγαίου (Σαντορίνη, Πάρος, Ρόδος): Μέσα έως τέλη Αυγούστου, με το Ασύρτικο να δίνει τον ρυθμό.

Μέσα έως τέλη Αυγούστου, με το Ασύρτικο να δίνει τον ρυθμό. Στερεά Ελλάδα και Θεσσαλία: Αρχές Σεπτεμβρίου, με Σαββατιανό και Ροδίτη να πρωτοστατούν.

Αρχές Σεπτεμβρίου, με Σαββατιανό και Ροδίτη να πρωτοστατούν. Μακεδονία (Νάουσα, Γουμένισσα, Δράμα): Μέσα Σεπτεμβρίου έως αρχές Οκτωβρίου, με το Ξινόμαυρο και τις ερυθρές ποικιλίες στο προσκήνιο.

Μέσα Σεπτεμβρίου έως αρχές Οκτωβρίου, με το Ξινόμαυρο και τις ερυθρές ποικιλίες στο προσκήνιο. Αμύνταιο και ψυχρές περιοχές Βόρειας Ελλάδας: Αργότερα, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ανάλογα με τον καιρό.

Αργότερα, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου, ανάλογα με τον καιρό. Σάμος και Ιόνιο: Ο Σεπτέμβρης είναι ο μήνας του Μοσχάτου της Σάμου και των γλυκών κρασιών.

Η διαδικασία του τρύγου βήμα-βήμα

Πίσω από τη ρομαντική εικόνα του τρύγου κρύβεται μια οργανωμένη διαδικασία:

Επιλογή ημέρας: οι οινοποιοί μετρούν σάκχαρα, οξύτητα και γευστική ωρίμαση. Συλλογή σταφυλιών: με το χέρι για προσεκτική επιλογή ή με μηχανές σε μεγάλους αμπελώνες. Μεταφορά στο οινοποιείο: σε κιβώτια ώστε να μη σπάσουν πριν την ώρα. Διαλογή: στο οινοποιείο αφαιρούνται όσα τσαμπιά δεν πληρούν τις προδιαγραφές. Έναρξη οινοποίησης: τα σταφύλια μπαίνουν σε πιεστήρια ή δεξαμενές και το ταξίδι προς το κρασί ξεκινά.

Η στιγμή της κορύφωσης

Ο τρύγος είναι η κορύφωση μιας ολόκληρης χρονιάς. Είναι η ώρα που η φύση συναντά τον άνθρωπο, το χωράφι το οινοποιείο και το σταφύλι μετατρέπεται σε κρασί. Και κάθε φορά, αυτή η μετάβαση μοιάζει με θαύμα.