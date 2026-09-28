Apple: Αποζημίωση 5,7 δισ. δολαρίων για πατέντες haptics – Η αγωγή της Taction και η απάντηση της εταιρείας

Δικαστήριο στις ΗΠΑ επιδίκασε αποζημίωση ύψους 5,7 δισ. δολαρίων σε βάρος της Apple, κρίνοντας ότι παραβίασε πατέντες της εταιρείας Taction Technology που αφορούν την τεχνολογία απτικής ανάδρασης (haptics).

Η υπόθεση με τις πατέντες που παραβίασε η Apple αφορά τεχνολογία που επιτρέπει στις ηλεκτρονικές συσκευές να δημιουργούν διαφορετικού τύπου δονήσεις, ώστε ο χρήστης να αισθάνεται μια «απτική» απόκριση κατά την αλληλεπίδρασή του με τη συσκευή.

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Πρόκειται για λειτουργία που συναντάται πλέον σε smartphones, smartwatches, χειριστήρια παιχνιδιών και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές.

Η Taction Technology, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο του ήχου και κατασκευάζει μεταξύ άλλων ακουστικά και gaming headsets, είχε καταθέσει αγωγή κατά της Apple το 2021, υποστηρίζοντας ότι η αμερικανική τεχνολογική εταιρεία παραβίασε δύο διπλώματα ευρεσιτεχνίας της.

Οι συγκεκριμένες πατέντες, οι οποίες είχαν χορηγηθεί στην Taction το 2020, αφορούν τεχνολογίες που σχετίζονται με τη δημιουργία πιο προηγμένων απτικών δονήσεων.

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Σύμφωνα με την Taction, η Apple χρησιμοποίησε τις συγκεκριμένες εφευρέσεις στα προϊόντα της χωρίς άδεια ή εξουσιοδότηση, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο την εμπειρία χρήσης των συσκευών της.

Η απάντηση της Apple

Η Apple από την πλευρά της αρνείται ότι παραβίασε τις πατέντες της Taction και υποστηρίζει ότι η δική της τεχνολογία είναι διαφορετική.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται το Taptic Engine, το σύστημα απτικής ανάδρασης που χρησιμοποιεί η Apple στις συσκευές της.

Η τεχνολογία έκανε την εμφάνισή της στο Apple Watch το 2014 και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε πολλές ακόμη συσκευές της εταιρείας, μεταξύ των οποίων τα iPhone.

Η Apple υποστηρίζει ότι το Taptic Engine «διαφέρει ριζικά» από την τεχνολογία της Taction και έχει δηλώσει ότι θα προσφύγει κατά της απόφασης.

Η δικαστική διαμάχη

Η υπόθεση είχε λάβει διαφορετική τροπή το 2023, όταν δικαστήριο στο Σαν Ντιέγκο αποφάσισε ότι η Apple δεν είχε παραβιάσει τις πατέντες της Taction. Η εταιρεία άσκησε έφεση σε ομοσπονδιακό εφετείο, με αποτέλεσμα η διαμάχη να συνεχιστεί.

Η νέα δικαστική απόφαση επιφέρει πλέον σημαντική οικονομική επιβάρυνση για την Apple, εφόσον παραμείνει σε ισχύ μετά την έφεση που έχει προαναγγείλει η εταιρεία.

Η υπόθεση έρχεται λίγους μήνες μετά από μια ακόμη σημαντική δικαστική διαμάχη της Apple για πατέντες.

Τον Νοέμβριο του 2025, δικαστήριο είχε επιδικάσει 634 εκατ. δολάρια στην εταιρεία ιατρικής τεχνολογίας Masimo, κρίνοντας ότι η Apple παραβίασε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που αφορούσε τεχνολογία μέτρησης του οξυγόνου στο αίμα.