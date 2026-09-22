Το iPhone Duo είναι γεγονός

Το “Surprise and shine” event της Apple έκρυβε όντως κάποιες εκπλήξεις! Η μεγαλύτερη δεν ήταν άλλη από το πρώτο foldable smartphone της εταιρείας, το iPhone Duo! Το φθινοπωρινό event της Apple είχε φυσικά και μερικές πιο αναμενόμενες παρουσιάσεις, δηλαδή τη νέα γενιά iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max που έκανε το ντεμπούτο της. Μαζί ανακοινώθηκαν και τα νέα ακουστικά AirPods 5, αλλά και οι νέες εκδόσεις των Apple Watch Series 12 και Apple Watch Ultra.

iPhone Duo: Η πιο ευέλικτη εμπειρία χρήσης

Το πρώτο ριζικά ανασχεδιασμένο smartphone της εταιρείας από το Cupertino είναι γεγονός καθώς η Apple μπαίνει και επίσημα στην κατηγορία των αναδιπλούμενων συσκευών με το iPhone Duo. Χάρη στο πρωτοποριακό του design σου προσφέρει δύο οθόνες σε ένα αρκετά μικρό μέγεθος. Στην εξωτερική πλευρά υπάρχει ένα πάνελ 5,4″ ενώ ανοίγοντας τη συσκευή σε περιμένει μία οθόνη 7,6″. Η Apple έχει προσεγγίσει πολύ έξυπνα τη σχεδίαση των οθονών φροντίζοντας τα δύο πάνελ να έχουν ακριβώς την ίδια αναλογία πλευρών. Αυτό σημαίνει ότι οι εφαρμογές προσαρμόζονται αρμονικά προσφέροντας έτσι ομαλή μετάβαση μεταξύ των δύο οθονών. Μέσα στη χρονιά, μάλιστα, τα δύο πάνελ θα αποκτήσουν και υποστήριξη για το Apple Pencil USB-C, επιτρέποντάς σου έτσι να αλληλεπιδράσεις με έναν ακόμα τρόπο με τη συσκευή.

Για να εξασφαλιστεί η διάρκεια της συσκευής στο χρόνο, η Apple έδωσε μεγάλη έμφαση στην ανθεκτικότητά της. Το iPhone Duo έχει κατασκευαστεί από τιτάνιο, ενώ η μπροστινή και πίσω όψη της συσκευής προστατεύεται από γυαλί Ceramic Shield (Ceramic Shield 2 στην μπροστινή πλευρά). Περνώντας στην εσωτερική οθόνη, η Apple έχει φροντίσει αυτή να καλύπτεται από μία ειδική επίστρωση ανθεκτική σε γρατζουνιές, ενώ κάτω από την πλαστική επιφάνεια υπάρχει και λεπτό γυαλί υψηλής αντοχής. Εξαιρετικά στιβαρός είναι και ο μηχανισμός αναδίπλωσης, ενώ το iPhone Duo είναι επίσης μία από τις ελάχιστες αναδιπλούμενες συσκευές παγκοσμίως που έχει λάβει πιστοποίηση IP68 για αντοχή τόσο στο νερό όσο και στη σκόνη!

Τα «μαγικά» της Apple συνεχίζονται και στο εσωτερικό της συσκευής, εκεί όπου συναντάμε το ολοκαίνουργιο SoC Apple A20 Pro. Το πανίσχυρο chipset μπορεί να προσφέρει εξαιρετικά υψηλές επιδόσεις τόσο χάρη στη σχεδίασή του -έχει κατασκευαστεί στη μέθοδο 2nm– όσο και χάρη στο θάλαμο αερίων που χρησιμοποιείται για την απαγωγή θερμότητας. Επιπλέον, χάρη στην αρχιτεκτονική διπλής μπαταρίας το iPhone Duo χαρίζει αυτονομία για όλη τη μέρα. Κάτι που ίσως δεν πρόσεξες από τις εικόνες είναι πως στην εσωτερική οθόνη υπάρχει και κάμερα. Αυτή έχει τοποθετηθεί κάτω από την οθόνη έτσι ώστε να κρύβεται τελείως όταν δεν είναι σε χρήση, χαρίζοντάς σου μία συνεχή επιφάνεια εργασίας χωρίς κενά.

Μιλώντας για τις κάμερες, το επαναστατικό design του αναδιπλούμενου iPhone είναι λογικό να μην χωρά το τριπλό σύστημα αισθητήρων και φακών που έχουμε συνηθίσει στα κορυφαία smartphones της Apple. Έτσι λοιπόν το Duo εξοπλίζεται με δύο κάμερες ανάλυσης 48MP, μία wide και μία ultra-wide. Χάρη στο μοναδικό του design, το πρώτο foldable iPhone επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών και βίντεο με πολλούς νέους τρόπους. Μπορείς, για παράδειγμα, να βγάλεις selfies με το κύριο σύστημα κάμερας και να βλέπεις preview της φωτογραφίας στην εξωτερική οθόνη ή μπορείς να τοποθετήσεις το κινητό στο σημείο που σε βολεύει και να προσαρμόσεις τη γωνία της οθόνης όπως πρέπει για να βγάλεις τέλεια φωτογραφία με αντίστροφη μέτρηση – δεν θα χρειάζεται δηλαδή να στηρίξεις το κινητό κάπου, κάθεται αυτόνομα στο ιδανικό σημείο.

Φυσικά, ένας ολοκαίνουργιος τρόπος αλληλεπίδρασης με το smartphone σου απαιτεί αλλαγές και στο λειτουργικό. Η Apple έχει φροντίσει και για αυτό καθώς το iOS 27 του iPhone Duo έχει προσαρμοστεί για να διευκολύνει τη νέα εμπειρία χρήσης, μεταφέροντας στοιχεία του UI στο πλάι της οθόνης και όχι στην κορυφή. Αναβαθμισμένο είναι και το multitasking στο Duo καθώς τώρα μπορείς να χρησιμοποιείς ταυτόχρονα δύο εφαρμογές δίπλα-δίπλα στην εσωτερική οθόνη, κάτι που δεν είναι δυνατό σε κανένα άλλο iPhone.

iPhone 18 Pro και 18 Pro Max: πρωτοποριακή κάμερα, ανεπανάληπτες επιδόσεις

Μπορεί το Duo να έκλεψε τις εντυπώσεις, αλλά πριν το αποκαλύψει κατά τη διάρκεια του event, η Apple μας έδειξε πρώτα τη νέα σειρά iPhone 18 Pro. Και φέτος έχουμε δύο μοντέλα, το iPhone 18 Pro και το iPhone 18 Pro Max, με το «βάρος» να πέφτει κυρίως στην κάμερα και τις επιδόσεις. Η μεγάλη καινοτομία που εισάγει η σειρά είναι το μεταβλητό διάφραγμα στην κύρια κάμερα! Τι σημαίνει αυτό; Πως μπορείς να προσαρμόσεις την ποσότητα του φωτός που φτάνει στον αισθητήρα ώστε να πετύχεις το καλύτερο φωτογραφικό αποτέλεσμα κάθε στιγμή! Σε συνδυασμό με ένα ακόμα πιο εξελιγμένο αισθητήρα, τα νέα iPhone 18 Pro και 18 Pro Max προσφέρουν καλύτερες λήψεις σε χαμηλό φωτισμό, αλλά και μεγαλύτερη ευκρίνεια και λεπτομέρεια όταν υπάρχει αρκετό φως.

Η δεύτερη μεγάλη αναβάθμιση είναι ο επεξεργαστής. Και εδώ βρίσκουμε τον εντυπωσιακό Apple A20 Pro. Με νέα CPU 6 πυρήνων, GPU 7 πυρήνων, διπλή NPU 16 πυρήνων, και διπλάσιο bandwidth στη μνήμη, προσφέρει θεαματική βελτίωση σε όλους τους τομείς. Το σύστημα ψύξης αποτελείται από vapor chamber, όπως και στο Duo, έτσι ώστε οι ταχύτητες να παραμένουν υψηλές για περισσότερο. Τα νέα Pro iPhone εξοπλίζονται επίσης με τα N1 και C2 chips ασύρματης δικτύωσης. Το N1 αναλαμβάνει τη διαχείριση Wi-Fi, Bluetooth και Thread, ενώ το C2 είναι υπεύθυνο για τη συνδεσιμότητα 5G. Τα chips νέας γενιάς βοηθούν τα iPhone 18 Pro και iPhone 18 Pro Max να πετύχουν κορυφαία αυτονομία, ενώ τα δύο νέα μοντέλα φορτίζουν και πιο γρήγορα από προηγούμενες γενιές.

Το μενού είχε και νέα Apple wearable

Η Apple μάς επιφύλασσε και ανακοινώσεις νέων αξεσουάρ στο φθινοπωρινό event της. Η γκάμα των έξυπνων ρολογιών αναβαθμίστηκε καθώς στο “Surprise and shine” ανακοινώθηκαν τα νέα Apple Watch Series 12 και το Apple Watch Ultra 4. Η μεγάλη βελτίωση στα νέα ρολόγια είναι στο chipset καθώς όλα τα νέα μοντέλα εξοπλίζονται με το S11 chip.

Ο νέος επεξεργαστής επιτρέπει στα ρολόγια να προσφέρουν αναβαθμισμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης οι οποίες εντάσσονται σε μία νέα σουίτα που η Apple αποκαλεί Audio Intelligence. Μέσω αυτής, το ρολόι μπορεί να ακούει το περιβάλλον και να ειδοποιεί τον χρήστη για θορύβους που μπορεί να τον ενδιαφέρουν, να καταγράφει τις συνομιλίες σου, και να σου προσφέρει περιλήψεις για όσα ειπώθηκαν. Όλα αυτά τα δεδομένα, όμως, παραμένουν ιδιωτικά, καθώς επεξεργάζονται στις Private Cloud Compute υποδομές της Apple.

Μία ακόμα αλλαγή που μπορεί να σε ενδιαφέρει είναι η ακριβέστερη μέτρηση καρδιακών παλμών που έχει παρουσιαστεί ποτέ σε wearable συσκευή! Σε συνδυασμό με νέες δυνατότητες παρακολούθησης της υγείας και της φυσικής κατάστασης, και ενός νέου χαρακτηριστικού που η Apple ονομάζει “Readiness Score” και μετρά την ετοιμότητα του οργανισμού συνδυάζοντας δεδομένα δραστηριότητας, ύπνου και ζωτικών ενδείξεων, τα νέα Apple Watch αναβαθμίζουν την παρακολούθηση της υγείας και της ευεξίας σε νέα επίπεδα. Αν επιλέξεις το Apple Watch Ultra 4 τότε θα επωφεληθείς και από την αυξημένη αυτονομία. Τόσο το νέο Ultra όσο και τα Apple Watch Series 12, πάντως, φορτίζουν ταχύτερα από τους προκατόχους τους.

Η τελευταία συσκευή που θα γνωρίσουμε είναι τα AirPods 5. Τα δημοφιλή ακουστικά της Apple αναβαθμίστηκαν επίσης, και έρχονται με βελτιωμένες λειτουργίες αλλά και υποστήριξη έξυπνων χαρακτηριστικών τεχνητής νοημοσύνης. Η πιο πρακτική αναβάθμιση έγινε στην ακύρωση θορύβου, με τα AirPods 5 να προσφέρουν το καλύτερο ANC στη κατηγορία τους καθώς, σύμφωνα με την Apple, απομακρύνουν έως και 50% περισσότερο εξωτερικό θόρυβο σε σύγκριση με τα AirPods 4. Αν τα συνδυάσεις με ένα iPhone που υποστηρίζει τα χαρακτηριστικά του Apple Intelligence τότε θα έχεις στη διάθεσή σου και μερικές φουτουριστικές δυνατότητες, όπως αυτόματη μετάφραση συνομιλιών σε πραγματικό χρόνο!