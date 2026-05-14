Αίγυπτος: Αποκαλυπτήρια δύο αναστηλωμένων τάφων από τη 18η Δυναστεία των Φαραώ

Οι αρχές της Αιγύπτου έκαναν την Πέμπτη (14/5/26) τα αποκαλυπτήρια δύο αναστηλωμένων αρχαίων τάφων στη δυτική όχθη του Νείλου, στο Λούξορ, οι οποίοι χρονολογούνται από την 18η Δυναστεία των Φαραώ (15ος αιώνας π.Χ.), και περιέχουν απεικονίσεις από δραστηριότητες της καθημερινότητας και ταφικές τελετουργίες.

Το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου αναφέρει πως πρόκειται για τους τάφους του Αμενχοτέπ και του γιου του, Σαμούτ, οι οποίοι ήταν θυροφύλακες του Ναού του Άμμωνος στο Καρνάκ.

«Σήμερα αποκαλύπτουμε δύο πολύ σημαντικούς τάφους, οι οποίοι ανακαλύφθηκαν τυχαία το 2015», δήλωσε ο Χισάμ ελ Λέιθι, γενικός γραμματέας του Ανωτάτου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

A visitor takes a photo inside the recently restored ancient "Samut" (TT417) in the El-Khokha necropolis on the west bank of the Nile in Luxor, where Egyptian authorities have announced the completion of restoration work on two 18th Dynasty tombs belonging to Amenhotep Rabuia and his son Samut, dating back to the reigns of Pharaohs Thutmose III and Thutmose IV, that contain scenes illustrating daily life, funerary practices, and religious imagery from ancient Egypt, in Egypt, May 14, 2026. REUTERS
A visitor takes a picture inside the recently restored ancient "Amenhotep Rabuia" (TT416) in the El-Khokha necropolis on the west bank of the Nile in Luxor, where Egyptian authorities have announced the completion of restoration work on two 18th Dynasty tombs belonging to Amenhotep Rabuia and his son Samut, dating back to the reigns of Pharaohs Thutmose III and Thutmose IV, that contain scenes illustrating daily life, funerary practices, and religious imagery from ancient Egypt, in Egypt, May 14, 2026. REUTERS
Στη δυτική όχθη του ποταμού Νείλου στο Λούξορ βρίσκεται η Κοιλάδα των Βασιλέων, όπου έχουν ταφεί Φαραώ και αξιωματούχοι του Νέου Βασιλείου. Εκεί βρίσκεται και ο τάφος του Τουταγχαμών, που ανακαλύφθηκε το 1922 από τον Βρετανό αρχαιολόγο Χάουαρντ Κάρτερ.

