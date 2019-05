Εκτός τελικού η Σάκκαρη! Αξεπέραστο «εμπόδιο» η Πλίσκοβα

Το Νο7 του κόσμου αποδείχθηκε αξεπέραστο εμπόδιο για την Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια το.. πάλεψε κόντρα στην Καρολίνα Πλίσκοβα, αλλά ηττήθηκε με 2-0 σετ στα ημιτελικά του Internazionali BNL d’ Italia που γίνεται στη Ρώμη.

Μπορεί η Πλίσκοβα να πήρε το πρώτο game αλλά η Μαρία Σάκκαρη όχι μόνο αντέδρασε, αλλά με το break που έκανε έκανε την ανατροπή, φτάνοντας στο 1-3. Η μικρή διακοπή στο 2-4, λόγω της ξαφνικής βροχόπτωσης, φαίνεται πως.. χάλασε το μομέντουμ για την Ελληνίδα τενίστρια. Η Τσέχα εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Σάκκαρη, έκανε το δικό της σερί -και δύο break– και… έφερε τούμπα το ματς, κατακτώντας το πρώτο σετ με 6-4.

. @KaPliskova wins first set against Maria #Sakkari by 64‼ #ibi19 pic.twitter.com/wkfhdM3Mj4

Η Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, έπαιξε επιθετικά, αλλά έχασε στο… νήμα το brake και το πρώτο game του δεύτερου σετ. Οι δύο αθλήτριες κράτησαν τα σερβίς τους, με την Σάκκαρη να φτάνει στο 3-3, σβήνοντας 5 break points της αντιπάλου της. Η Πλίσκοβα όμως ήταν πιο ψύχραιμη στα κρίσιμα σημεία, έκανε νέο break και έφτασε στη νίκη (6-4).

Bobbing along the red clay 💃 @KaPliskova gains her place in the #ibi19 final beating Maria #Sakkari by 64 64!#ibi19 pic.twitter.com/IZqwIJJ3pN

— Internazionali Bnl (@InteBNLdItalia) May 18, 2019