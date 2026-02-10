Ο Αύγουστος Κορτώ για τη διπολική διαταραχή: Εύχομαι η χώρα να μορφώσει τους ανθρώπους ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί

Ο Αύγουστος Κορτώ είναι από τους λίγους Έλληνες που κινούνται στον χώρο της τέχνης και είναι αναγνωρίσιμοι στο ευρύ κοινό, που έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μάχη που δίνει με τη διπολιτική διαταραχή.

Το βράδυ της Δευτέρας (10.02.2026) ο γνωστός συγγραφέας έκανε μία συγκινητική ανάρτηση και αναφέρθηκε στα ζητήματα ψυχικής υγείας. Μάλιστα, ο Αύγουστος Κορτώ εξήγησε πώς ακριβώς η διπολική διαταραχή επηρεάζει τους ασθενείς, τονίζοντας ότι το κράτος πρέπει να μεριμνήσει ώστε να πάψει να υπάρχει προκατάληψη γύρω από το θέμα.

«Από τότε που διαγνώστηκα, μελετώ τη διπολική διαταραχή με τρομερό ενδιαφέρον – είναι κομμάτι του εαυτού μου.

Η επιστήμη έχει καταλήξει ότι ο βασικός γενεσιουργός παράγοντας είναι γενετικός: γεννιέσαι διπολικός και το πώς την παλεύεις άπαξ κι εκδηλωθεί η νόσος είναι υπόθεση ζωής.

Δεν ένιωσα ποτέ θυμό απέναντι στην Κατερίνα, επειδή εν αγνοία της μου πάσαρε αυτή τη δύσκολη αρρώστια, απ’ την οποία πλήττονται εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων – όλοι τους περνάνε δύσκολα, πολλοί πέφτουν στις ουσίες και πολλοί, δυστυχώς, προσπαθούν να πεθάνουν. Δεν έφταιγε η μάνα μου που γεννήθηκε κι η ίδια με ελαφρώς – ή βαρέως – ζαβό γονιδίωμα.

Τα χρόνια που την πολεμώ, ή συνυπάρχω υγιής μαζί της, η διπολική μου έχει μάθει ότι είναι ύπουλη, σκληρή, απρόβλεπτη. Η υπομανία είναι τόσο υπέροχη, όταν δεν ξέρεις τη βουτιά στο σκοτάδι που σε περιμένει αργά ή γρήγορα. Ωστόσο, με την κατάλληλη θεραπεία, αντιμετωπίζεται – το θυμικό σταματά τα σκαμπανεβάσματα, το θηρίο γίνεται γατάκι. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό.

Εύχομαι η χώρα μας να μορφώσει τους ανθρώπους της, ώστε να μη νομίζουν ότι είμαστε τρελοί που κλαίμε σπαραχτικά, και στα καπάκια γελάνμ υστερικά. Δεν είμαστε γιογιό που ανεβοκατεβαίνουν, δεν έχουμε διπρόσωπη ψυχή. Ζούμε με μία αμείλικτη αρρώστια, και πασχίζουμε να την τιθασεύσουμε, να ζήσουμε γεροί κι ευτυχισμένοι.

Κι εύχομαι όλα τα εν ασθενεία αδέρφια μου να βρουν δύναμη να σηκώσουν το βάρος, να απαλλαγούν απ’ τον φόβο και το στίγμα, και να πιστέψουν στη δυνατότητα της χαράς.

Πέρα απ’ τις ευχές, θα συνεχίσω να μιλώ για όλους μας, γιατί η ανθρώπινη ιδιότητα είναι ανώτερη και πιο δυνατή, από κάθε αρρώστια», έγραψε ο Αύγουστος Κορτώ.