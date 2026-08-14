ΕΟΦ: Ανάκληση 39 παρτίδων φαρμάκων για επιληψία και υπέρταση

Σε ανάκληση 39 παρτίδων από δύο φάρμακα που χρησιμοποιούνται για την επιληψία και την υπέρταση προχωρά ο ΕΟΦ, έπειτα από σχετική ενημέρωση των κυπριακών αρχών. Η απόφαση αφορά συγκεκριμένες παρτίδες των προϊόντων CLONOTRIL TABLET 2MG/TAB και METHYLDOPA/REMEDICA F.C.TAB 250MG/TAB και έχει προληπτικό χαρακτήρα.

Ο ΕΟΦ διευκρινίζει ότι η ανάκληση αφορά αποκλειστικά τις παρτίδες των δύο φαρμάκων που περιλαμβάνονται στον σχετικό πίνακα και χορηγούνται για την επιληψία και την υπέρταση. Αιτία ήταν ο εντοπισμός αποτελεσμάτων εκτός των προβλεπόμενων προδιαγραφών κατά τη διάρκεια προγράμματος παρακολούθησης της φυσικοχημικής σταθερότητας.

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ΕΟΦ: Άμεση απόσυρση από την αγορά

Με την απόφασή του, ο ΕΟΦ καλεί την ΙΦΕΤ ΜΑΕ να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων προϊόντων και να προχωρήσει στην απόσυρση των επίμαχων παρτίδων από την αγορά.

Παράλληλα, τα παραστατικά που σχετίζονται με τη διαδικασία της ανάκλησης θα πρέπει να τηρούνται για τουλάχιστον πέντε χρόνια και να τίθενται στη διάθεση του ΕΟΦ εφόσον ζητηθούν.

Η απόφαση αφορά μόνο τις παρτίδες που κατονομάζονται στον συνημμένο πίνακα της ανακοίνωσης και όχι το σύνολο των συγκεκριμένων φαρμακευτικών προϊόντων.