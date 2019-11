Πλέον… έχει πιθανότητες πρόκρισης! Μια ώρα και 18 λεπτά χρειάστηκε ο Ρότζερ Φέντερερ για να ξεπεράσει το “εμπόδιο του Ματέο Μπερετίνι με 2-0 σετ και να κάνει την πρώτη του νίκη στο φετινό ATP Finals.

Το πρώτο σετ είχε αρκετή αγωνία, έφτασε μέχρι το 6-6 και κρίθηκε στο τάι μπρέικ, εκεί όπου ο Ρότζερ Φέντερερ επικράτησε -τελικά- εύκολα με 7-2.

Ο Ελβετός θρύλος έπαιξε με λιγότερη πίεση στη συνέχεια κι έσπασε με το… καλημέρα το σερβίς του Μπερετίνι (προηγήθηκε 1-0 στο δεύτερο σετ). Σε αντίθεση με τον αντίπαλο του, ο Φέντερερ μείωσε σε μεγάλο βαθμό τα λάθη του στο δεύτερο σετ (ο Ιταλός έχασε το 8ο γκέιμ και το break μέσα από τα… χέρια του), και το κατέκτησε με 6-3.

Πλέον, ο Φέντερερ θα περιμένει το βραδινό παιχνίδι του Τζόκοβιτς με τον Τιέμ (σ.σ. από τον οποίο έχασε πριν δύο ημέρες) και θα παίξει την Πέμπτη (14.11.2019) μόνο για τη νίκη κόντρα στον Σέρβο την Πέμπτη, για να “καθαρίσει” την πρόκριση του στα ημιτελικά του ATP Finals.

