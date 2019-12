Η Γιουβέντους “στραβοπάτησε” στο Τορίνο! Απίστευτη “γκάφα” ο Μπουφόν

Δύο πολύτιμους βαθμούς στην προσπάθεια που κάνει για να διατηρήσει τα… σκήπτρα στο ιταλικό πρωτάθλημα, έχασε η Γιουβέντους, μένοντας στο 2-2 με την Σασουόλο στο Τορίνο.

Η “βέκια σινιόρα” έφτασε έτσι τους 36 βαθμούς κι έδωσε την ευκαιρία στην Ίντερ -με νίκη επί της Σπαλ- να την προσπεράσει στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με το δυνατό σουτ του Μπονούτσι στο 21’, αλλά δύο λεπτά μετά ο Μπογκά εκμεταλλεύτηκε την υπέροχη κάθετη που δέχθηκε και “έσκαψε” την μπάλα πάνω από τον Μπουφόν για την ισοφάριση.

Οι φιλοξενούμενοι “πάγωσαν” το γήπεδο με την έναρξη της επανάληψης (47′), Ο Ντε Λιχτ απομάκρυνε λανθασμένα, η μπάλα έφτασε στον Καπούτο, που έπιασε ένα ασθενές σουτ, ο Μπουφόν δεν υπολόγισε σωστά και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του για το 1-2.

Η Γιουβέντους πίεσε για την ανατροπή, αλλά το μόνο που κατάφερε ήταν να διαμορφώσει το τελικό 2-2 με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Κριστιάνο Ρονάλντο στο 68’.

That's a filthy finish from Jeremie Boga. He humiliated Buffon with this goal 😤 #JuveSassuolopic.twitter.com/S50xm9SDmK

— ɢᴇʀᴀʟᴛ ᴏꜰ ʀɪᴠɪᴀ 🇳🇬 (@theCyberNewt) December 1, 2019