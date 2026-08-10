Καναδάς: Παιδί κρυβόταν κάτω από το κάθισμα και δεν έβαζε ζώνη – Ακυρώθηκε η πτήση

Μια ασυνήθιστη αναστάτωση οδήγησε στην ακύρωση πτήσης στον Καναδά, όταν ένα μικρό παιδί αρνήθηκε να καθίσει στη θέση του και να φορέσει τη ζώνη ασφαλείας. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του γονέα και του πληρώματος, το παιδί δεν συμμορφώθηκε με τις οδηγίες ασφαλείας, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος, το οποίο είχε ήδη ξεκινήσει προς τον διάδρομο απογείωσης, να επιστρέψει στην πύλη.

Η πτήση της Porter Airlines στον Καναδά επρόκειτο να αναχωρήσει από το διεθνές αεροδρόμιο της Βικτόρια, στη Βρετανική Κολομβία, με προορισμό το Τορόντο. Ωστόσο, το παιδί παρέμενε όρθιο στη θέση του και, σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, κρυβόταν επανειλημμένα κάτω από το κάθισμα όταν επιχειρούσαν να του φορέσουν τη ζώνη ασφαλείας.

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Σύμφωνα με την αεροπορική εταιρεία, τόσο ο γονέας όσο και τα μέλη του πληρώματος καμπίνας προσπάθησαν επανειλημμένα, χωρίς επιτυχία, να πείσουν το παιδί να παραμείνει καθισμένο και δεμένο στη θέση του. Υπό αυτές τις συνθήκες, όπως διευκρίνισε η Porter Airlines, δεν ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια η απογείωση.

Το αεροσκάφος επέστρεψε τελικά στην πύλη, προκειμένου ο γονέας και το παιδί να αποβιβαστούν μαζί με τις αποσκευές τους. Στη συνέχεια χρειάστηκε να αποβιβαστούν και οι υπόλοιποι επιβάτες, καθώς έπρεπε να υποβληθεί εκ νέου το σχέδιο πτήσης και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες.

Η καθυστέρηση που προκλήθηκε είχε, ωστόσο, ως αποτέλεσμα το αεροσκάφος να μην προλάβει την προγραμματισμένη ώρα κλεισίματος του διαδρόμου απογείωσης, στις 00.30. Η πτήση ακυρώθηκε και οι επιβάτες αναγκάστηκαν να παραμείνουν για τη νύχτα στη Βρετανική Κολομβία.

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Porter Airlines flight cancelled after a child refused to sit down and buckle up. The plane returned to the terminal to remove the parent and child. All other passengers were forced to disembark. (CTV News) pic.twitter.com/zc7cvWf4HR — World Vibe (@world_vibe_en) August 10, 2026

Η Porter Airlines ζήτησε συγγνώμη για την ταλαιπωρία και επιβεβαίωσε ότι οι επιβάτες μεταφέρθηκαν στον προορισμό τους με άλλη πτήση την επόμενη ημέρα. Δεν έχει γίνει γνωστή η ηλικία του παιδιού ούτε πόσοι επιβάτες βρίσκονταν στο αεροσκάφος, το οποίο διαθέτει 132 θέσεις.

«Συνέχιζε να κρύβεται κάτω από το κάθισμα»

Επιβάτες που μίλησαν στο καναδικό δίκτυο CBC περιέγραψαν κλίμα έντονης απογοήτευσης μετά την ακύρωση. Ενας εξ αυτών υποστήριξε ότι το παιδί δεν συμπεριφερόταν άσχημα, αλλά έδειχνε φοβισμένο.

«Συνέχιζε να κρύβεται κάτω από το κάθισμά του. Οταν προσπαθούσαν να το βάλουν στη θέση και να του δέσουν τη ζώνη, απλώς γλιστρούσε από κάτω και έβγαινε», ανέφερε.

Hi @porterairlines I'm sitting with ~100 people in Victoria airport who were kicked off our Porter flight after 2 hours in the plane with no word from Porter, no Porter employees at the airport, phone lines closed, airport closed, no compensation. Uhh?? help ?? pic.twitter.com/PC1a2QxhFl — J L (@copepodcowboy) August 7, 2026

Αλλη επιβάτιδα σημείωσε ότι χρειάστηκε «πάρα πολύς χρόνος» για την αποβίβαση του γονέα και του παιδιού, ενώ επέκρινε την ενημέρωση που παρείχε η εταιρεία μετά την ακύρωση.

Ορισμένοι επιβάτες αναγκάστηκαν, μάλιστα, να αναζητήσουν την τελευταία στιγμή διαθέσιμα δωμάτια σε ξενοδοχεία κοντά στο αεροδρόμιο, ζητώντας πλέον από την αεροπορική εταιρεία να καλύψει τα πρόσθετα έξοδα που προέκυψαν από την απρόοπτη διανυκτέρευση.