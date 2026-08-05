Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Σίσι για τις φωτιές: Η Αίγυπτος έτοιμη να συνδράμει την Ελλάδα

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, είχε την Τετάρτη (05.08.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με επίκεντρο τις φωτιές που έπληξαν τις προηγούμενες ημέρες περιοχές της Ελλάδας. Κατά τη συνομιλία, η Αίγυπτος εξέφρασε τη συμπαράστασή της και δήλωσε έτοιμη να παράσχει συνδρομή, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Αιγύπτιο πρόεδρο για τη στήριξη προς την Ελλάδα και για την ετοιμότητα της χώρας του να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φωτιές. Η επικοινωνία επιβεβαίωσε, παράλληλα, το στενό επίπεδο συνεργασίας που διατηρούν Αθήνα και Κάιρο.