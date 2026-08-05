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Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Σίσι για τις φωτιές: Η Αίγυπτος έτοιμη να συνδράμει την Ελλάδα

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος εξέφρασε τη συμπαράστασή του για τις πρόσφατες πυρκαγιές και διαβεβαίωσε ότι το Κάιρο είναι πρόθυμο να προσφέρει βοήθεια, εφόσον χρειαστεί
Μητσοτάκης με Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι
Στιγμιότυπο από παλαιότερη συνάντηση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Αιγύπτιο πρόεδρο, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι (Φωτογραφία αρχείου: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
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Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, είχε την Τετάρτη (05.08.2026) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με επίκεντρο τις φωτιές που έπληξαν τις προηγούμενες ημέρες περιοχές της Ελλάδας. Κατά τη συνομιλία, η Αίγυπτος εξέφρασε τη συμπαράστασή της και δήλωσε έτοιμη να παράσχει συνδρομή, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τον Αιγύπτιο πρόεδρο για τη στήριξη προς την Ελλάδα και για την ετοιμότητα της χώρας του να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των συνεπειών από τις φωτιές. Η επικοινωνία επιβεβαίωσε, παράλληλα, το στενό επίπεδο συνεργασίας που διατηρούν Αθήνα και Κάιρο.

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