Κλήρωση Euro 2020: Βγήκε όμιλος “φωτιά”! Δείτε τα 6 γκρουπ

Προέκυψαν το Σάββατο (30.11.2019), μετά από κλήρωση που έγινε στο Βουκουρέστι, οι όμιλοι του Euro 2020… του πρώτου της ιστορίας που θα διεξαχθεί σε 12 πόλεις της Ευρώπης.

Έξι όμιλοι προέκυψαν από την κληρωτίδα, με τους δύο πρώτους κάθε γκρουπ να παίρνουν το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση, όπως και οι τέσσερις καλύτεροι τρίτοι από όλα τα γκρουπ.

Η διοργάνωση θα αρχίσει στις 12 Ιουνίου και θα ολοκληρωθεί στις 12 Ιουλίου. Όμιλος… φωτιά είναι ο 6ος, που θα διεξαχθεί σε Μόναχο και Βουδαπέστη. Η Παγκόσμια Πρωταθλήτρια, Γαλλία μπήκε στον ίδιο όμιλο με την Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Πορτογαλία και με τη Γερμανία.

Το γκρουπ θα διαμορφωθεί πλήρως με μία εκ των Ισλανδία/Βουλγαρία/Ουγγαρία, ενώ αν περάσει η Ρουμανία από τα πλέι-οφ του Nations League θα πάει στον 3ο όμιλο και θα είναι γηπεδούχος.

Το Euro 2020, επετειακό μιας και συμπληρώνει 60 χρόνια ιστορίας, θα έχει 24 φιναλίστ που θα αγωνιστούν σε δώδεκα διαφορετικές πόλεις: Άμστερνταμ, Μπακού, Μπιλμπάο, Βουκουρέστι, Βουδαπέστη, Κοπεγχάγη, Δουβλίνο, Γλασκώβη, Λονδίνο, Μόναχο, Ρώμη και Αγία Πετρούπολη.

Να θυμίσουμε ότι απομένουν οι τέσσερις τελευταίες που θα προκύψουν μέσα από τα πλέι οφ του Nations League (οι ημιτελικοί 26.3.2020 και οι τελικοί 31.3.2020), για να ολοκληρωθεί ολοκληρωτικά το… παζλ του Euro 2020.

Πλέι-οφ Α: Ισλανδία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουμανία

Πλέι – οφ Β: Βοσνία, Σλοβακία, Ιρλανδία, Β. Ιρλανδία

Πλέι – οφ C: Σκωτία, Νορβηγία, Σερβία, Ισραήλ

Πλέι – οφ D: Γεωργία, Β. Μακεδονία, Κόσοβο, Λευκορωσία

