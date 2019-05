Premier League: Η Άστον Βίλα επέστρεψε! «Πήρε» το ματς των 200 εκατομμυρίων

1136 ημέρες μετά τον υποβιβασμό της από την Premier League η Άστον Βίλα κατάφερε να επιστρέψει στα μεγάλα… σαλόνια και να δώσει απίστευτη χαρά στον πρίγκιπα Χάρι, που βρέθηκε στο Γουέμπλεϊ. Οι “χωριάτες” νίκησαν την Ντέρμπι Κάουντι με 2-1 και πήραν την άνοδο και τα… 200 εκατ. ευρώ που δίνει το “εισιτήριο” σαν οικονομική επιβράβευση – βοήθεια.

Daily Star: How Prince William celebrated Aston Villa goal against Derby in play-off final https://t.co/0uxLmwcPeK #dcfc #rams pic.twitter.com/Vp2y5VTwdW

Prince William going absolute mad after Aston Villa beat Derby to get promoted to the Premier League 😂. #AVFCvDCFC #PlayOffFinal #AVFC pic.twitter.com/f8khPGguvG

Να υπενθυμίσουμε πως ήδη έχουν κερδίσει απευθείας την άνοδό στην Premier League η Νόριτς (πρωταθλήτρια) και η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (2η), ενώ από την πρώτη κατηγορία έχουν χαιρετήσει η Κάρντιφ, η Φούλαμ και η Χάντερσφιλντ.

If at first you don't succeed, come back and try again…🏆

Aston Villa are promoted to the Premier League 12 months after play-off heartache

📺 Watch reaction live on Sky Sports Football or follow here: https://t.co/iVFr84lxFn pic.twitter.com/huJZ7IWAAw

