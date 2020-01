Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα στο πρώτο παιχνίδι της Τότεναμ για το 2020, όπου οι “πετεινοί” ηττήθηκαν με 1-0 στην έδρα της Σαουθάμπτον, ξεκινώντας με γκέλα και τη νέα χρονιά.

Τα “φώτα” κατάφερε να κλέψει για μία ακόμη φορά, ο προπονητής των Λονδρέζων, Ζοζέ Μουρίνιο, ο οποίος τιμωρήθηκε με κίτρινη κάρτα από τον διαιτητή της αναμέτρησης, όταν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, βρέθηκε στον πάγκο των αντιπάλων του και… έριξε μια ματιά στο μπλοκάκι του αντίπαλου προπονητή.

What is Mourinho doing LOOOOL pic.twitter.com/Np80CJzmKc

😂😂😂😂 Mourinho booked for crossing over opponents half to copy their tactics. 😂#Mourinho #2020NewYear #CHESOU pic.twitter.com/zPzBST2rvo

