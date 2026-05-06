Πύργος: Θρίλερ με νεκρό άνδρα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε πορτ μπαγκάζ αυτοκινήτου

Ο άνδρας που τον μετέφερε είπε ότι έτσι τον βρήκε έξω από καφενείο
Σκηνές που προκάλεσαν σοκ και ανησυχία εκτυλίχθηκαν στο Νοσοκομείο του Πύργου, όταν ένας άνδρας έβγαλε από το αυτοκίνητό του και μάλιστα από το πορτ μπαγκάζ, έναν άλλον άνδρα που ήταν νεκρός.

Όπως είναι φυσικό το περιστατικό στον Πύργο κίνησε τις υποψίες των αρχών, καθώς ο νεκρός άνδρας βρισκόταν στο πορτ μπαγκάζ του αμαξιού, με τον άνδρα που τον μετέφερε να δηλώνει ότι «τον βρήκε έτσι».

Σύμφωνα με πληροφορίες του patrisnews.com, ο άνδρας έφτασε με το αυτοκίνητό του στο νοσοκομείο και, μπροστά στα έκπληκτα βλέμματα όσων βρίσκονταν στο σημείο, έβγαλε από το πορτ μπαγκάζ έναν άλλο άνδρα, παραδίδοντάς τον στους υγειονομικούς.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο άνθρωπος που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ήταν ήδη νεκρός, γεγονός που οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια γύρω από τον θάνατο του άνδρα και τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες βρέθηκε στο όχημα.

Ο οδηγός φέρεται να υποστήριξε ότι εντόπισε τον άνδρα, με τα αρχικά Α.Ε., πεσμένο χωρίς αισθήσεις έξω από καφενείο στον Πύργο και αποφάσισε να τον μεταφέρει ο ίδιος στο νοσοκομείο.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή και βρίσκεται υπό πλήρη διερεύνηση από τις αστυνομικές αρχές.

