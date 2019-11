“Σαρώνει” το ευρωπαϊκό δίδυμο των Ντόνσιτς και Πορζίνγκις! – video

Σε ρυθμούς Ευρώπης κινούνται άπαντες στους Ντάλας Μάβερικς, αφού ένας Σλοβένος και ένας Λετονός οδηγούν την ομάδα στην προσπάθειά της να επιστρέψει στις πρώτες θέσεις του NBA.

Λούκα Ντόντσιτς και Κρίσταπς Πορζίνγκις έχουν συνθέσει ένα από τα καλύτερα δίδυμα στο NBA και μακράν το καλύτερο με παίκτες από την Ευρώπη, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και από τους αριθμούς στο παιχνίδι με τους Τορόντο Ράπτορς.

Οι δυο τους ήταν εντυπωσιακοί και χάρισαν μια σπουδαία νίκη στην ομάδα τους, έχοντας αμφότεροι πάνω από 20 πόντους και 15 ριμπάουντ. Έγιναν έτσι οι πρώτοι συμπαίκτες με τέτοια στατιστικά τόσο για τους Ντάλας, όσο και για το NBA γενικότερα, σε ό,τι αφορά μη Αμερικανούς παίκτες.

Luka Doncic (26 PTS, 15 REB) and Kristaps Porzingis (20 PTS, 15 REB) are the first @dallasmavs teammates and the first teammates born outside the US to each record 20+ PTS & 15+ REB in the same game. pic.twitter.com/LN2FvvaDFx

— NBA.com/Stats (@nbastats) November 17, 2019