Συγχαρητήρια Τασούλα και Κακλαμάνη στην χάλκινη εθνική ομάδα πόλο: «Χάρισαν χαρά και περηφάνεια σε όλους»

Τρίτη καλύτερη στην Ευρώπη, αναδείχθηκε η εθνική ομάδα πόλο ανδρών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι, με τον θρίαμβο του 5 – 12, ενάντια στην εθνική ομάδα της Ιταλίας.

Η εθνική ομάδα πόλο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Πρόκειται για το πρώτο που κερδίζει σε αυτή τη διοργάνωση, αφού έχει καταστήσει ασημένιο και χάλκινο σε Ολυμπιάδα και παγκόσμια, όμως το ευρωπαϊκό «έλειπε» από τη συλλογή των διεθνών.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου το βράδυ της Κυριακής (25.01.2026) συνεχάρη την εθνική ομάδα και τον προπονητή της, Θοδωρή Βλάχο για το τεράστιο επίτευγμα.

«Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές της Εθνικής μας Ομάδας Πόλο Ανδρών και στον προπονητή τους Θοδωρή Βλάχο για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Βελιγράδι. Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και πέτυχαν μια σημαντική διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη χαρά και την περηφάνεια που χάρισαν σε όλους μας!», ανέφερε ο ΠτΔ Κωνσταντίνος Τσαούλας σε ανακοίνωσή του.

Τα συγχαρητήριά του στην Εθνική Ομάδα Πόλο Ανδρών για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης που διεξάγεται στη Σερβία, μετά τη νίκη της στον μικρό τελικό επί της Ιταλίας, εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Η Εθνική μας Ομάδα Πόλο Ανδρών μας χάρισε σήμερα αξέχαστες στιγμές εθνικής υπερηφάνειας με την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υδατοσφαίρισης στο Βελιγράδι.

Οι διεθνείς μας, με το ασίγαστο πνεύμα αγωνιστικότητας που τους διακρίνει, κατέκτησαν το μοναδικό μετάλλιο σε κορυφαία διοργάνωση που έλειπε από τη μεγάλη συλλογή του ελληνικού πόλο, γράφοντας μια λαμπρή σελίδα για την Ελλάδα στην ιστορία του αθλήματος.

Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, καθώς και στον ομοσπονδιακό προπονητή, Θοδωρή Βλάχο, ο οποίος με τη μεθοδικότητα και το ήθος του οδήγησε την ομάδα στη μεγάλη αυτή εθνική επιτυχία. Η αφοσίωση, η ομαδικότητα και το αγωνιστικό σας πνεύμα αποτελούν πηγή έμπνευσης για όλους τους Έλληνες. Σας ευχαριστούμε!»