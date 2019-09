UEFA Champions League: Τα «φώτα» σε Πειραιά, Παρίσι και Μαδρίτη

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Τότεναμ (18/9, 19:55 – NewsIt.gr, COSMΟΤΕ Sport 2), στην πρεμιέρα του στους ομίλους του Champions League και θα προσπαθήσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, προκειμένου να αρχίσει να μαζεύει από το ξεκίνημα βαθμούς στο δύσκολο γκρουπ που έχει κληρωθεί. Στο άλλο ματς του ομίλου των “ερυθρόλευκων”, η Μπάγερν Μονάχου υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης περιλαμβάνει δύο “λαμπερές” αναμετρήσεις. Η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται στο Παρίσι τη Ρεάλ Μαδρίτης για τον 1ο όμιλο ενώ, η Ατλέτικο Μαδρίτης φιλοξενεί τη Γιουβέντους

19:55 Ολυμπιακός – Τότεναμ

19:55 Κλαμπ Μπριζ – Γαλατασαράι

22:00 Ατλέτικο Μαδρίτης – Γιουβέντους

22:00 Μπάγερ Λεβερκούζεν – Λοκομοτίβ Μόσχας

22:00 Μπάγερν Μονάχου – Ερυθρός Αστέρας

22:00 Ντιναμό Ζάγκρεμπ – Αταλάντα

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Ρεάλ Μαδρίτης

22:00 Σαχτάρ Ντόνετσκ – Μάντσεστερ Σίτι

⏰ RESULTS ⏰

😱 21 goals and DRAMA!

🔵 Napoli beat holders Liverpool

🦇 Valencia stun Chelsea in London

😮 Salzburg score 5 goals in first half

👏 Competition debutant Håland hits hat-trick #UCL

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 17, 2019