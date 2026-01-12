Zeekr: Το καλοκαίρι έρχεται το Zeekr 7GT που πιάνει τα 0-100 χλμ./ώρα σε 3,3 δευτ.

Σο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών, που βρίσκεται σε εξέλιξη έως τις 18 Ιανουαρίου, η Zeekr του ομίλου Geely, παρουσιάζει ένα ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο.

Το Zeekr 7GT θα ενισχύσει ο χαρτοφυλάκιο των μοντέλων της κινεζικής μάρκας, η οποία έχει πουλήσει περισσότερα από 642.889 αυτοκίνητα από την ίδρυσή της το 2021, και έχει πολύ φιλόδοξα σχέδια για τους επόμενους 12 μήνες.

Το ολοκαίνουργιο Zeekr 7GT σχεδιάστηκε στην Ευρώπη και εξελίχθηκε -από το σύστημα διεύθυνσης και το πλαίσιο, έως τα φρένα και τα ελαστικά- για Ευρωπαίους οδηγούς που έχουν διαφορετικό τρόπο οδήγησης από τους Ασιάτες, για παράδειγμα, πρόκειται να έρθει στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2026.

Πρόκειται για ένα σπορ μοντέλο με 4,817μ. μήκος, 2,070μ. πλάτος και 1,456μ. ύψος, που προσφέρει χώρους για 5 επιβάτες, και ένα μεγάλο πορτ-μπαγκάζ 456 λίτρων.

Από τα λίγα τεχνικά χαρακτηριστικά που ανακοίνωσε η Zeekr, είναι ότι φιλοξενεί αρχιτεκτονική 800V με μπαταρίες χωρητικότητας 75 kWh ή 100 kWh και υποστηρίζει υπερταχεία φόρτιση έως 480 kW, δηλαδή σε 13 λεπτά μπορεί να πάρει ενέργεια από 10%–80%.

Μάλιστα, είναι απίστευτα γρήγορο, καθώς επιταχύνει στα 0–100 χλμ./ώρα σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα και αναπτύσσει τελική ταχύτητα 210 χλμ./ώρα.

Στα χαρακτηριστικά του ξεχωρίζουν η οθόνη Head-Up Display Επαυξημένης Πραγματικότητας 35,5 ιντσών, σε συνδυασμό με πίνακα οργάνων 13 ιντσών. Μαζί προβάλλουν βασικές πληροφορίες και υποστήριξη οδήγησης με τρόπο διαισθητικό, που δεν αποσπούν την προσοχή του οδηγού. Επίσης, φέρει μεγάλη, γυάλινη πανοραμική οροφή.

Διαθέτει πέντε προγράμματα οδήγησης, συμπεριλαμβανομένων Snow, Comfort mode για καθημερινή χρήση και Sport, ρυθμίσεις camping, σχάρα οροφής, θήκη αποθήκευσης σκι, προηγμένες δυνατότητες ρυμούλκησης, διαισθητικά συστήματα ασφάλειας και υψηλό επίπεδο εξατομίκευσης, όπως ρυθμίσεις ήχου ανά ηχείο.

Η προηγμένη ανάρτηση με διπλά ψαλίδια εμπρός και πενταπλούς συνδέσμους πίσω εξασφαλίζει άνεση και έλεγχο, ενώ τα μεγαλύτερα φρένα της έκδοσης Privilege προσφέρουν ανώτερη ψύξη και αντοχή στην κόπωση για σταθερή απόδοση.

Καταλήγοντας, εφοδιάζεται με επτά αερόσακους και προηγμένες λειτουργίες Zeekr Assisted Drive, όπως αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, έξυπνο προσαρμοζόμενο cruise control με υποβοήθηση ρυμούλκησης και σύστημα εύκολου παρκαρίσματος.