Από τη νηστεία, στο αρνάκι και στις δίαιτες «εξπρές» για το καλοκαίρι

Διανύουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και το «στοίχημα» για τη διατροφή μας περνάει πλέον από τρία διαφορετικά στάδια: την πνευματική και σωματική αποτοξίνωση της νηστείας, την «κραιπάλη» της Κυριακής του Πάσχα και, αμέσως μετά, τον αγώνα δρόμου για το καλοκαίρι με τις δίαιτες.

Στο νέο επεισόδιο του Health Talks του iatropedia.gr, βάζουμε τη διατροφή στο μικροσκόπιο. Καλεσμένος μας είναι ο γνωστός κλινικός διαιτολόγος-διατροφολόγος, Χάρης Δημοσθενόπουλος*, ο οποίος ανοίγει τα χαρτιά του για όλες τις σύγχρονες τάσεις της δίαιτας και διατροφής, καταρρίπτοντας μύθους ετών.

Δείτε όλες τις απαντήσεις στο βίντεο που ακολουθεί και προετοιμαστείτε σωστά για το Πάσχα και το καλοκαίρι:

Μέσα από μια άκρως αποκαλυπτική συζήτηση, θέτουμε επί τάπητος τα πιο «καυτά» ερωτήματα των ημερών:

Η παγίδα του Πάσχα: Ποιο είναι το επιστημονικά τεκμηριωμένο -σωματικό και πνευματικό- όφελος της νηστείας. Το σοκ στον οργανισμό μας, από τη «βίαιη» μετάβαση στη μαγειρίτσα και το αρνί;

Δίαιτες εξπρές για την παραλία: Πόσο επικίνδυνες είναι και τι πραγματικά χάνει το σώμα μας μέσα σε 15 μέρες, αν όχι λίπος;

Οι μύθοι και αλήθειες για την ζωική πρωτεΐνη: Μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτήν;

Νέα φάρμακα αδυνατίσματος (GLP-1): Είναι όντως η «μαγική λύση» για τα περιττά κιλά; Ποιοί είναι οι κρυφοί κίνδυνοι για τη μυϊκή μας μάζα και ποια διατροφή απαιτείται παράλληλα για να αποφύγουμε τη σαρκοπενία;

Οι μεγάλες αλλαγές στην διατροφική πυραμίδα: Γιατί οι νέες οδηγίες της Εθνικής Επιτροπής Διατροφής βάζουν «φρένο» στα low-fat γαλακτοκομικά και επαναφέρουν την κατανάλωση των πλήρων λιπαρών;

Χάρης Δημοσθενόπουλος: «Στοπ στα επεξεργασμένα τρόφιμα»

Στην ίδια συνέντευξη, ο κ. Δημοσθενόπουλος δίνει το στίγμα της νέας εποχής, εξηγώντας πού κάναμε λάθος τόσα χρόνια με τη δαιμονοποίηση κάποιων τροφών:

«Το βέβαιο είναι ότι το να αφαιρούμε από τα γαλακτοκομικά το λίπος, και την ίδια στιγμή να έχουμε υψηλή κατανάλωση είτε επεξεργασμένων τροφίμων είτε κρεάτων, είναι κάτι το οποίο είναι ανώφελο. Άρα, καλύτερα να προσέξουμε την υπόλοιπη διατροφή μας, να βγάλουμε όσο γίνεται περισσότερο τα επεξεργασμένα τρόφιμα, που πολλοί γνωρίζουμε ότι είναι επιβαρημένα με πάρα πολύ αλάτι, ζάχαρη και συντηρητικά. Το να κρατήσουμε γαλακτοκομικά της κανονικής περιεκτικότητας σε λιπαρά είναι κάτι το οποίο δεν θα είναι ιδιαίτερα επιβαρητικό», καταλήγει ο διατροφολόγος κ. Δημοσθενόπουλος.

*Ο Δρ. Χάρης Δημοσθενόπουλος, είναι κλινικός διαιτολόγος – βιολόγος, με διδακτορικό από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, Πτυχίο Βιολογίας, Από τη Φυσικομαθηματική Σχολή, του Τμήματος Βιολογίας, του ΑΠΘ, Master Ιατρικών Επιστημών στη Διατροφή Ανθρώπου, από το University of Sheffield, Μεγάλη Βρετανία, και Certificate of Essential Food Hygiene, από το Royal Society of Health.

