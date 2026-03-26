Άσθμα και άνοιξη: Όταν η ανανέωση επιβαρύνει την αναπνοή

Η άνοιξη, παρότι εποχή ανανέωσης και ανθοφορίας, συνοδεύεται συχνά από αναπνευστικές επιβαρύνσεις για ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού.

«Το αυξημένο αλλεργικό φορτίο της εποχής προκαλεί έντονα συμπτώματα όπως βήχα, πταρμό, συριγμό, βάρος στο στήθος και δυσκολία στην αναπνοή, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες.

Τα συμπτώματα αυτά διαταράσσουν σοβαρά την καθημερινότητα και τον ύπνο των πασχόντων, μειώνοντας αισθητά την ποιότητα ζωής τους.

Υπολογίζεται πως περίπου το 10% των πολιτών εμφανίζουν τέτοιου είδους προβλήματα κατά την ανοιξιάτικη περίοδο», αναφέρει ο κ. Ελευθέριος Βρουβάκης Διευθυντής Πνευμονολόγος στο Metropolitan Hospital.

Τι είναι τελικά το άσθμα;

«Το άσθμα είναι μία χρόνια φλεγμονώδης πάθηση των αεραγωγών του πνεύμονα. Εκδηλώνεται με συμπτώματα όπως βήχας, συριγμός και δύσπνοια – τα οποία όμως διαφέρουν από άτομο σε άτομο, τόσο ως προς την ένταση όσο και ως προς τη συχνότητά τους.

Μπορεί δέκα άτομα να πάσχουν από άσθμα, αλλά η εικόνα της νόσου να διαφέρει ριζικά: από σχεδόν ασυμπτωματική πορεία μέχρι ανάγκη για συχνές νοσηλείες. Αυτή η μεταβλητότητα καθιστά απαραίτητη την εξατομικευμένη προσέγγιση στη διάγνωση και θεραπεία», επισημαίνει.

Το σοβαρό άσθμα απαιτεί ειδική διαχείριση

«Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελεί το σοβαρό άσθμα – μία μορφή της νόσου που επιμένει παρά την κανονική χρήση φαρμακευτικής αγωγής. Τα άτομα με σοβαρό άσθμα παρουσιάζουν συνεχή συμπτώματα, διαταραχές ύπνου και περιορισμούς στην καθημερινότητά τους.

Για παράδειγμα, ακόμα και μία προσπάθεια γέλιου μπορεί να προκαλέσει κρίση βήχα, οδηγώντας σε κοινωνική απομόνωση, ιδιαίτερα νεότερους ανθρώπους», σημειώνει.

Σύγχρονες θεραπείες με έμφαση στην ποιότητα ζωής

Η επιστημονική πρόοδος έχει οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις στη θεραπεία του άσθματος. Σήμερα υπάρχουν στοχευμένες φαρμακευτικές αγωγές που προσφέρουν άμεση και ουσιαστική ανακούφιση, αποκαθιστώντας την ποιότητα ζωής των ασθενών.

Η σημασία της πρόληψης και της αποφυγής ερεθιστικών παραγόντων

«Πέρα από τη φαρμακευτική αγωγή, καθοριστικό ρόλο στη διαχείριση του άσθματος παίζει η αποφυγή επιβαρυντικών παραγόντων. Ο καπνός του τσιγάρου αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους ερεθιστικούς παράγοντες και η απομάκρυνσή του από την καθημερινότητα των πασχόντων είναι ζωτικής σημασίας για τη βελτίωση της κατάστασής τους», καταλήγει ο κ. Βρουβάκης.