Αυτός είναι ο λόγος που δεν πρέπει να πλένετε το κοτόπουλο πριν το μαγειρέψετε

Ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε τα ωμά τρόφιμα στην κουζίνα παίζει καθοριστικό ρόλο για την υγεία μας, ωστόσο πολλές καθημερινές πρακτικές βασίζονται σε μύθους και λανθασμένες αντιλήψεις.

Μία από τις πιο διαδεδομένες είναι το πλύσιμο του ωμού κοτόπουλου πριν από το μαγείρεμα – μια συνήθεια που έχει περάσει από γενιά σε γενιά και θεωρείται, εσφαλμένα, ένδειξη καθαριότητας και ασφάλειας.

Στην πραγματικότητα, όμως, η πρακτική αυτή όχι μόνο δεν προστατεύει από τα βακτήρια, αλλά μπορεί να αυξήσει σημαντικά τον κίνδυνο τροφιμογενών λοιμώξεων μέσα στο ίδιο μας το σπίτι.

Οι ειδικοί στην ασφάλεια τροφίμων επισημαίνουν ότι τα βακτήρια που ενδέχεται να υπάρχουν στο ωμό κοτόπουλο δεν εξουδετερώνονται με το νερό, αλλά μόνο με το σωστό μαγείρεμα σε υψηλή θερμοκρασία.

Αντίθετα, το πλύσιμο μπορεί να οδηγήσει στη διασπορά παθογόνων μικροοργανισμών σε επιφάνειες, σκεύη και άλλα τρόφιμα, δημιουργώντας συνθήκες διασταυρούμενης μόλυνσης. Παρ’ όλα αυτά, η συγκεκριμένη πρακτική παραμένει βαθιά ριζωμένη στις οικιακές κουζίνες.

Όταν ξεπλένετε το ωμό κοτόπουλο, αυξάνεται ο κίνδυνος να εξαπλωθούν παθογόνοι μικροοργανισμοί (βακτήρια), όπως η σαλμονέλα και το καμπυλοβακτηρίδιο (που προκαλεί γαστρεντερίτιδα), στο νεροχύτη σας. Σημειωτέον ότι περίπου 1 στις 25 συσκευασίες κοτόπουλου είναι μολυσμένες με σαλμονέλα, σύμφωνα με εκτιμήσεις των Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης των Νοσημάτων των ΗΠΑ.

Έτσι, αυξάνεται ο κίνδυνος κίνδυνο τροφικής δηλητηρίασης και διασταυρούμενης μόλυνσης.

Η διασταυρούμενη μόλυνση συμβαίνει, όταν βακτήρια από ένα τρόφιμο ή μια επιφάνεια, εξαπλώνονται σε άλλα τρόφιμα και άλλες επιφάνειες.

Με άλλα λόγια, σε περίπτωση που πλένετε το κοτόπουλο, μολύνετε τον νεροχύτη σας, αυξάνοντας τις πιθανότητες τα βακτήρια να μεταφερθούν στο σφουγγάρι και τον πάγκο, κι άλλες επιφάνειες με τις δύο κύριες αιτίες τροφιμογενών ασθενειών.

Η μόλυνση από σαλμονέλα μπορεί να προκαλέσει διάρροια, πυρετό, πονοκέφαλο, ναυτία, εμετό, μυαλγία καθώς και πόνο στο στομάχι από τέσσερις έως επτά ημέρες.

Σε σπάνιες περιπτώσεις, τα βακτήρια μπορούν να ταξιδέψουν σε άλλα μέρη του σώματος, όπως το αίμα, τις αρθρώσεις ή τον εγκέφαλο, και να προκαλέσουν σοβαρή ασθένεια.

Ωστόσο, υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους μπορείτε να κάνετε απόψυξη του κοτόπουλου

Πώς να ξεπαγώσετε το κοτόπουλο στο ψυγείο

Μπορεί να πάρει λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά η απόψυξη του κοτόπουλου στο ψυγείο είναι η πιο ασφαλής μέθοδος.

Αφού βγάλετε το κοτόπουλο από την κατάψυξη, τοποθετήστε το σε μια μεγάλη σφραγισμένη σακούλα.

Στην συνέχεια, τοποθετήστε το στην συντήρηση σ’ ένα μεγάλο μπολ, σε απόσταση από τα άλλα τρόφιμα, για να αποτρέψετε το ενδεχόμενο τυχόν διαρροής νερού.

Αφήστε το μπολ στο κάτω μέρος του ψυγείου για περίπου 5 ώρες ανά 450 γραμμάρια ή, ιδανικά, για 24 ώρες, πριν την προετοιμασία για το μαγείρεμα.

Πώς να ξεπαγώσετε το κοτόπουλο στο νερό

Η απόψυξη του κοτόπουλου σε κρύο νερό είναι η πιο γρήγορη και απλή μέθοδος.

Τοποθετήστε το κοτόπουλο σας σε μια σφραγισμένη σακούλα, έτσι ώστε να μην μπορεί να μπει νερό και να μολύνει το κοτόπουλο.

Τοποθετήστε τη σακούλα σ’ ένα πολύ μεγάλο μπολ

Γεμίστε το μπολ με κρύο νερό και βυθίστε τη σακούλα. Βεβαιωθείτε ότι το νερό είναι κρύο – το χλιαρό νερό ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων στα πουλερικά.

Αλλάξτε το νερό κάθε 30 λεπτά

Ανάλογα με το πόση ποσότητα κοτόπουλου θα χρειαστείτε για το μαγείρεμα, το κοτόπουλο θα ξεπαγώσει σε διαφορετικούς χρόνους. Περίπου 500 γραμμάρια κοτόπουλου θα χρειαστούν περίπου μία ώρα για να ξεπαγώσουν, αλλά σε περίπτωση που το συγκεκριμένο διάστημα, δεν έχει ξεπαγώσει, συνεχίστε την διαδικασία.

Μαγειρέψτε το κοτόπουλο αμέσως μετά την απόψυξη.

Πώς να ξεπαγώσετε το κοτόπουλο στο φούρνο μικροκυμάτων

Ένας δημοφιλής τρόπος για να ξεπαγώσετε το κοτόπουλο είναι η χρήση του φούρνου μικροκυμάτων σας. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κάνετε απόψυξη στο φούρνο μικροκυμάτων, καθώς αν το αφήσετε εκεί για ώρα ή σε λάθος ρύθμιση, μπορεί να μην είναι ασφαλές για κατανάλωση.

Τοποθετήστε το κοτόπουλο σ΄ένα πιάτο και μετά στο φούρνο μικροκυμάτων (ένα ή δύο κομμάτια τη φορά) και χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση απόψυξης για ένα λεπτό τη φορά.

Βεβαιωθείτε ότι το κοτόπουλο ξεπαγώνει σιγά – σιγά.

Με αυτή την διαδικασία, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς δεν πρέπει να αρχίσει να ψήνεται το κοτόπουλο. Εάν προτιμήσετε αυτή τη μέθοδο, πρέπει να μαγειρέψετε το κοτόπουλο σας αμέσως μετά την απόψυξη.

Πώς να καταλάβετε εάν το κοτόπουλο έχει αποψυχθεί σωστά

Για να ελέγξετε αν το κοτόπουλο σας έχει ξεπαγώσει καλά, κάντε μια μικρή σχισμή στο παχύτερο μέρος του στήθους ή του μηρού. Η σάρκα του πρέπει να είναι μαλακή, οπότε βεβαιωθείτε με δάχτυλο σας ότι δεν είναι ακόμα παγωμένο. Εάν παρατηρήστε κρυστάλλους πάγου ή ότι η σάρκα του είναι ακόμα συμπαγής, θα πρέπει να συνεχίσετε την απόψυξη.

Ο σωστός τρόπος για να προετοιμάσετε το ωμό κοτόπουλο

Κατ’ αρχάς, το πρώτο βήμα απαιτεί να πλύνετε σχολαστικά τα χέρια σας. Στην συνέχεια, κόψτε το πλαστικό κάλυμμα της συσκευασίας του κοτόπουλου στο ένα άκρο και τοποθετήστε τα κομμάτια κοτόπουλου σε μια καθαρή σανίδα κοπής τροφίμων που προορίζεται μόνο για ωμό κρέας για να αποφύγετε τη διασταυρούμενη μόλυνση.

Έπειτα, πετάξτε προσεκτικά τη συσκευασία. Στεγνώστε, κατόπιν, το κοτόπουλο με χαρτί κουζίνας. Επίσης, μην αμελήσετε να πλύνετε καλά με ζεστό νερό και απορρυπαντικό πιάτων ο,τι έχετε χρησιμοποιήσει για την παρασκευή του φαγητού. Δηλαδή, τα μαχαίρια ή άλλα σκεύη, τις σανίδες κοπής, αλλά και τους πάγκους.

Η κατάλληλη θερμοκρασία ψησίματος του κοτόπουλου

Ο μόνος τρόπος για να σκοτώσετε τα παθογόνα μικρόβια είναι το σωστό μαγείρεμα. Η σαλμονέλα πολλαπλασιάζεται σε θερμοκρασίες από 7°C έως 46°C. Επομένως, το ανεπαρκές μαγείρεμα των τροφίμων μπορεί να επιτρέψει τον πολλαπλασιασμό των μικροοργανισμών σε ικανό αριθμό για να προκαλέσουν λοίμωξη.

Ο μικροοργανισμός καταστρέφεται με την παραμονή του σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 70°C για τουλάχιστον 2 λεπτά. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντικό να μαγειρεύετε το κοτόπουλο καλά, μέχρι να ροδίσει, και να μην είναι ροζ στο εσωτερικό του.