Έγκαυμα από τον ήλιο: Χρήσιμες συμβουλές για να ανακουφιστείτε από τα δυσάρεστα συμπτώματα

Το ηλιακό έγκαυμα είναι μια φλεγμονή του δέρματος που προκαλείται από την υπερβολική έκθεση στις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου.

Η ακτινοβολία διαπερνά την επιδερμίδα και προκαλεί βλάβες στα κύτταρα του δέρματος.

Τα συμπτώματα του εγκαύματος από τον ήλιο περιλαμβάνουν κοκκινίλα, πόνο, φαγούρα, φλεγμονή, καθώς και φουσκάλες. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές συμβουλές που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ανακουφιστείτε από τα δυσάρεστα συμπτώματα.

Κάντε ένα ντους με χλιαρό νερό

Το πρώτο βήμα για να αντιμετωπίσετε το ηλιακό έγκαυμα είναι να κάνετε ένα ντους με χλιαρό νερό (όχι, όμως, κρύο) ούτως ώστε να περιορίσετε την αίσθηση καψίματος και να ανακουφιστείτε από τη φλεγμονή.

Πίνετε άφθονο νερό

Το ηλιακό έγκαυμα αφυδατώνει το δέρμα σας, οπότε η επαρκής κατανάλωση νερού είναι απαραίτητη για την ανακούφιση και την αναγέννηση του δέρματος.

Αποφύγετε τον ήλιο

Σε περίπτωση που έχετε υποστεί ηλιακό έγκαυμα, είναι σημαντικό να αποφεύγετε την έκθεση τον ήλιο για μερικές ημέρες, δεδομένου ότι τα ήπια συμπτώματα αναμένεται να υποχωρήσουν μέσα σε μια εβδομάδα.

Μη σπάσετε τις φουσκάλες

Αν έχετε βγάλει φουσκάλες, είναι καλό να μη τις σπάσετε, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει λοίμωξη και να καθυστερήσει τη διαδικασία επούλωσης.

Χρησιμοποιήστε ενυδατικές κρέμες

Εφαρμόστε ενυδατικές κρέμες, χωρίς άρωμα, ή λοσιόν που περιέχουν συστατικά όπως αλόη στις επίμαχες περιοχές, με σκοπό να μειώσετε την αίσθηση ξηρότητας και να βοηθήσετε το δέρμα σας να ανακτήσει την χαμένη λάμψη του. Μ’ αυτό τον τρόπο, θα μειώσετε την ερυθρότητα και θα ενυδατώσετε το δέρμα σας.

Πάντως, ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε τις συνέπειες του εγκαύματος από τον ήλιο είναι η πρόληψη.

Βάλτε αντηλιακό

Το πιο αποτελεσματικό μέτρο για την πρόληψη του ηλιακού εγκαύματος είναι το αντηλιακό. Επιλέξτε ένα αντηλιακό με υψηλό δείκτη προστασίας (τουλάχιστον SPF 30), ανανεώνοντας το κάθε μια ώρα, ή αμέσως μετά το κολύμπι ή την εφίδρωση.

Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο τις ώρες αιχμής

Μην βγαίνετε καθόλου στον ήλιο τις ώρες αιχμής (11:00–15:00), αντιθέτως, φροντίστε να μείνετε σε πιο σκιερά μέρη. Παράλληλα, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι οι ακτίνες του ήλιου μπορεί να αντανακλώνται από την άμμο και το νερό, προκαλώντας ηλιακό έγκαυμα, ακόμα κι αν βρίσκεστε κάτω από σκιερό μέρος.

Φορέστε γυαλιά ηλίου και καπέλο

Φροντίστε να φοράτε ανάλαφρα κι ανοιχτόχρωμα ρούχα, καθώς και γυαλιά ηλίου, αλλά και καπέλο με μεγάλο γείσο για να προστατεύσετε το πρόσωπο και το λαιμό σας.