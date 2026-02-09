Ο Γρηγόρης Τσιώτος, χειρουργός της Mayo Clinic που έκανε στην Ελλάδα το «θαύμα» στον ανεγχείρητο καρκίνο παγκρέατος

Ο Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του “Μητέρα”, Γρηγόρης Τσιώτος, αποκαλύπτει στο Health Talks πώς ο ανεγχείρητος καρκίνος παγκρέατος μπορεί να αντιμετωπιστεί ριζικά. Κατάφερε σε ασθενή με πρόγνωση λίγων μηνών να του χαρίσει πάνω από 12 χρόνια ζωής.

Ο καρκίνος του παγκρέατος θεωρείται από πολλούς μια «τετελεσμένη» διάγνωση, ειδικά όταν οι όγκοι χαρακτηρίζονται ως ανεγχείρητοι λόγω εμπλοκής ζωτικών αγγείων.

Όμως, ο Γρηγόρης Τσιώτος, ο Έλληνας χειρουργός που έφερε στην Ελλάδα και το νοσοκομείο «Μητέρα», την πολύτιμη εμπειρία που απέκτησε στην παγκρεατική χειρουργική εξελίσσοντας την επιστήμη του επί χρόνια στην αναγνωρισμένη διεθνώς Mayo Clinic των ΗΠΑ, κατάφερε με την ομάδα του να ανατρέψει τα δεδομένα δεκαετιών:

Πλέον το 40% των ασθενών με ανεγχείρητο καρκίνο παγκρέατος μπορεί να τετραπλασιάσει το ποσοστό της επιβίωσής του.

Στο νέο επεισόδιο του Health Talks του iatropedia.gr και τη δημοσιογράφο Γιάννα Σουλάκη, ο κ. Τσιώτος αποκαλύπτει πώς περιστατικά που μέχρι χθες θεωρούνταν καταδικασμένα, σήμερα αντιμετωπίζονται με επιτυχία.

Στην ίδια συνέντευξη, συγκλονίζουν οι μαρτυρίες του για ασθενείς που έλαβαν την απελπιστική διάγνωση των «λίγων μηνών ζωής», κι όμως, χάρη στις εξειδικευμένες τεχνικές του, κατάφεραν να κερδίσουν χρόνια ποιοτικής ζωής.

Ποιά είναι η τεχνική της μεθόδου που φέρνει καλύτερα αποτελέσματα διεθνώς στην χειρουργική ανεγχείρητου καρκίνου του παγκρέατος, ποιες είναι οι επιστημονικές μελέτες που έγιναν αφορμή να δημιουργηθεί στο «Μητέρα» το πρώτο Κέντρο Αναφοράς για τον Καρκίνο του Παγκρέατος και πώς επιτυγχάνεται αυτή η ανατροπή των προγνωστικών;

«Σήμερα,τα το να λέμε σε έναν ασθενή ότι είναι «ανεγχείρητος» χωρίς να έχουμε εξαντλήσει τις εξειδικευμένες τεχνικές ασφαλούς αφαίρεσης του όγκου, είναι επιστημονικά ελλιπές. Μπορούμε να δώσουμε ζωή εκεί που άλλοι βλέπουν αδιέξοδο», τονίζει ο γιατρός στη συνέντευξή του.

Δείτε στο vidcast που ακολουθεί, τις λεπτομέρειες της μεθόδου, αλλά και πραγματικά περιστατικά ασθενών που αφηγείται ο γιατρός και τα οποία έχουν αλλάξει την ιστορία της νόσου.

Γρηγόρης Τσιώτος, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Mayo Clinic

Διευθυντής Α’ Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Μητέρα-Υγεία

Ιδρυτής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παγκρέατος

Website:

https://www.hpi.gr/

Social Media

https://www.facebook.com/HellenicPancreasInstitute

email: gregtsiotos@gmail.com