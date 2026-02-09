Συμβαίνει τώρα:
Υγεία

Ο Γρηγόρης Τσιώτος, χειρουργός της Mayo Clinic που έκανε στην Ελλάδα το «θαύμα» στον ανεγχείρητο καρκίνο παγκρέατος

Ο Γρηγόρης Τσιώτος αποκαλύπτει πώς περιστατικά που μέχρι χθες θεωρούνταν καταδικασμένα, σήμερα αντιμετωπίζονται με επιτυχία
Γρηγόρης Τσιώτος
Γιάννα Σουλάκη

Ο Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής του “Μητέρα”, Γρηγόρης Τσιώτος, αποκαλύπτει στο Health Talks πώς ο ανεγχείρητος καρκίνος παγκρέατος μπορεί να αντιμετωπιστεί ριζικά. Κατάφερε σε ασθενή με πρόγνωση λίγων μηνών να του χαρίσει πάνω από 12 χρόνια ζωής.

Ο καρκίνος του παγκρέατος θεωρείται από πολλούς μια «τετελεσμένη» διάγνωση, ειδικά όταν οι όγκοι χαρακτηρίζονται ως ανεγχείρητοι λόγω εμπλοκής ζωτικών αγγείων.

Όμως, ο Γρηγόρης Τσιώτος, ο Έλληνας χειρουργός που έφερε στην Ελλάδα και το νοσοκομείο «Μητέρα», την πολύτιμη εμπειρία που απέκτησε στην παγκρεατική χειρουργική εξελίσσοντας την επιστήμη του επί χρόνια στην αναγνωρισμένη διεθνώς Mayo Clinic των ΗΠΑ, κατάφερε με την ομάδα του να ανατρέψει τα δεδομένα δεκαετιών:

Πλέον το 40% των ασθενών με ανεγχείρητο καρκίνο παγκρέατος μπορεί να τετραπλασιάσει το ποσοστό της επιβίωσής του.

Στο νέο επεισόδιο του Health Talks του iatropedia.gr και τη δημοσιογράφο Γιάννα Σουλάκη, ο κ. Τσιώτος αποκαλύπτει πώς περιστατικά που μέχρι χθες θεωρούνταν καταδικασμένα, σήμερα αντιμετωπίζονται με επιτυχία.

Στην ίδια συνέντευξη, συγκλονίζουν οι μαρτυρίες του για ασθενείς που έλαβαν την απελπιστική διάγνωση των «λίγων μηνών ζωής», κι όμως, χάρη στις εξειδικευμένες τεχνικές του, κατάφεραν να κερδίσουν χρόνια ποιοτικής ζωής.

Ποιά είναι η τεχνική της μεθόδου που φέρνει καλύτερα αποτελέσματα διεθνώς στην χειρουργική ανεγχείρητου καρκίνου του παγκρέατος, ποιες είναι οι επιστημονικές μελέτες που έγιναν αφορμή να δημιουργηθεί στο «Μητέρα» το πρώτο Κέντρο Αναφοράς για τον Καρκίνο του Παγκρέατος και πώς επιτυγχάνεται αυτή η ανατροπή των προγνωστικών;

«Σήμερα,τα το να λέμε σε έναν ασθενή ότι είναι «ανεγχείρητος» χωρίς να έχουμε εξαντλήσει τις εξειδικευμένες τεχνικές ασφαλούς αφαίρεσης του όγκου, είναι επιστημονικά ελλιπές. Μπορούμε να δώσουμε ζωή εκεί που άλλοι βλέπουν αδιέξοδο», τονίζει ο γιατρός στη συνέντευξή του.

Δείτε στο vidcast που ακολουθεί, τις λεπτομέρειες της μεθόδου, αλλά και πραγματικά περιστατικά ασθενών που αφηγείται ο γιατρός και τα οποία έχουν αλλάξει την ιστορία της νόσου.

Γρηγόρης Τσιώτος, Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής, Mayo Clinic

Διευθυντής Α’ Χειρουργικής Κλινικής Νοσοκομείου Μητέρα-Υγεία

Ιδρυτής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παγκρέατος

Website:

https://www.hpi.gr/

Social Media

https://www.facebook.com/HellenicPancreasInstitute

email: gregtsiotos@gmail.com

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Υγεία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
143
99
73
72
70
Υγεία: Περισσότερα άρθρα
Τα σημεία του σπιτιού όπου «κρύβεται» η τοξική μούχλα και τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε
Τι δείχνει νέα μακροχρόνια μελέτη για τις επιπτώσεις της μούχλας στην παιδική ηλικία, ποιοι χώροι του σπιτιού θεωρούνται υψηλού κινδύνου και πώς μπορείτε να προστατευτείτε.
Young woman cleaning her bathroom, doing some laundry, cleaning the bathroom, cleaning with a yellow cloth, taking care of the cleanliness of her house, woman has blonde hair, clean house is beautiful, clothes are washed, woman putting clothes into the washing machine, girl wearing a pink shirt.
Ο αυτισμός είναι εξίσου κοινός και στα δύο φύλα, νωρίτερα η διάγνωση στα αγόρια – Τα αποτελέσματα της νέας έρευνας
Μέχρι πρότινος θεωρούνταν πως ο αυτισμός εμφανίζεται περισσότερο στα αγόρια – Από την έρευνα αποδείχθηκε ότι μέχρι τα 20 χρόνια, η αναλογία στα δύο φύλα έχει εξισορροπήσει
Ο αυτισμός είναι εξίσου κοινός και στα δύο φύλα, νωρίτερα η διάγνωση στα αγόρια – Τα αποτελέσματα της νέας έρευνας
Η Ελληνική Καρδιολογία στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης
Ο Δρ. Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, είναι ο μοναδικός καρδιολόγος στην Ελλάδα που βραβεύτηκε από την EACVI ως «Εκπαιδευτής της Χρονιάς με Εξαιρετική Καριέρα» και μιλά για τη διεθνή διάκριση, την εκπαίδευση και το όραμά του για το μέλλον της καρδιαγγειακής απεικόνισης.
Η Ελληνική Καρδιολογία στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης
Η Ευρώπη μείωσε στο ήμισυ το επιτρεπόμενο όριο επικίνδυνης τοξίνης στα βρεφικά γάλατα - Νέες ανακλήσεις προϊόντων
Η Γαλλία ανέμενε την απόφαση αυτή και ήδη από την Παρασκευή το βράδυ το υπουργείο Γεωργίας της χώρας είχε ανακοινώσει ότι μειώνει το επιτρεπόμενο όριο της κερεουλίδης στα βρεφικά γάλατα
Βρεφικό γάλα
Newsit logo
Newsit logo