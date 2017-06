19χρονη πυροβόλησε τον σύζυγό της για περισσότερους followers!

Όπως ισχυρίστηκε η ίδια πριν προβεί σε αυτήν την πράξη, ο σύζυγός της Πέδρο Ρουίζ είχε την ιδέα να κάνουν κάτι... πολύ ακραίο. Και αυτό ήταν να τον πυροβολήσει η σύζυγός του στο στήθος, έχοντας ως προστατευτικό ένα μεγάλο βιβλίο, πιστεύοντας πως αυτό θα σταματήσει τη σφαίρα.

Όπως δήλωσε η θεία της 19χρονης, ο Πέδρο επέμενε στην ιδέα αυτή καθώς ήθελε να αυξήσει τους followers και... να γίνει διάσημος.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever???????? HIS idea not MINE????