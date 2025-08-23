Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Ουκρανία: Μαχητικό MiG-29 συνετρίβη στην προσγείωση, νεκρός ο πιλότος

Ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη κατά τη διάρκεια της προσγείωσης – Ο πιλότος δεν επέζησε, ενώ νέες επιθέσεις ρωσικών drones έπληξαν τη χώρα
Ένα μαχητικό αεροσκάφος Mig-29 της πολωνικής πολεμικής αεροπορίας
Ένα μαχητικό αεροσκάφος Mig-29 της πολωνικής πολεμικής αεροπορίας / Φωτογραφία αρχείου / EPA / Adam Warzawa

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε για τη Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας το Σάββατο (23.08.2025): μαχητικό MiG-29 συνετρίβη τη στιγμή της προσγείωσης, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου, όπως ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων. Τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Τα σοβιετικής κατασκευής μαχητικά MiG-29 αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του μικρού αεροπορικού στόλου της ουκρανικής αεροπορίας. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η Ουκρανία έχει παραλάβει αρκετά αεροσκάφη αυτού του τύπου από την Πολωνία και τη Σλοβακία, προκειμένου να ενισχύσει τις δυνατότητές της.

Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι 49 ρωσικά drones εκτοξεύθηκαν μέσα στη νύχτα. Τα 36 καταρρίφθηκαν, ωστόσο επτά περιοχές δέχθηκαν πλήγματα. Στο Κίεβο, οι σειρήνες ήχησαν νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με ένα από αυτά να πέφτει σε δρόμο της πρωτεύουσας.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Το Ισραήλ καταγγέλλει «ξεδιάντροπο ψέμα» για την κήρυξη λιμού στη Γάζα από τον ΟΗΕ – Αμφισβητούν την έκθεση οι ΗΠΑ
Ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι η Γάζα πλήττεται από λιμό – Tο Ισραήλ απορρίπτει τα συμπεράσματα αυτά ως «ξεδιάντροπο ψέμα» και κατηγορεί τη Χαμάς, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες αμφισβητούν τη μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε
Παιδιά στη Γάζα κρατώντας κατσαρόλες 3
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο καταγγέλλει «εγκληματικό και παράνομο» σχέδιο των ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση ανάπτυξης στρατευμάτων
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας κατηγορεί την Ουάσιγκτον ότι προετοιμάζει επίθεση κατά της χώρας του, μετά την ανακοίνωση της μαζικής ανάπτυξης αμερικανικών δυνάμεων στην Καραϊβική
Ο Πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο 2
Η Γκισλέιν Μάξγουελ «αθώωσε» τον Ντόναλντ Τραμπ για την εμπλοκή του στην υπόθεση Επστάιν - «Δεν έκανε κάτι ανάρμοστο»
«Δεν πιστεύω ότι αυτοκτόνησε», είπε για τον θάνατο του Επστάιν - Η 63χρονη δήλωσε πως δεν υπάρχει «λίστα πελατών», στην οποία φέρεται πως εμπλέκονται, μεταξύ άλλων, ο Μπιλ Κλίντον, ο πρίγκιπας Άντριου και ο Μπιλ Γκέιτς
Τζέφρι Επστάιν / Γκισλέιν Μάξγουελ 1
Νέο διπλωματικό επεισόδιο μεταξύ Γαλλίας και Ιταλίας μετά από δηλώσεις Σαλβίνι για τον Μακρόν – Κλήθηκε η Ιταλίδα πρέσβης
Το Παρίσι κάλεσε την πρέσβη της Ιταλίας μετά από δηλώσεις του Ματέο Σαλβίνι που κρίθηκαν «απαράδεκτες», οι οποίες στόχευαν άμεσα τον Εμανουέλ Μακρόν και τη στήριξή του στην αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία
Ο Ματέο Σαλβίνι 8
Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης των αδερφών Μενέντεζ - Θα παραμείνουν φυλακή για τουλάχιστον άλλα 3 χρόνια
Ο Λάιλ και ο Έρικ Μενέντεζ δεν θα αποφυλακιστούν υπό όρους – Οι αρχές της Καλιφόρνιας απέρριψαν το αίτημά τους, κρίνοντας ότι εξακολουθούν να αποτελούν κίνδυνο
τα αδέλφια Μενέντεζ 1
Ο Τραμπ αντιδρά με τον ρωσικό βομβαρδισμό αμερικανικού εργοστασίου στην Ουκρανία – «Δεν είμαι ευτυχής για οτιδήποτε αφορά τον πόλεμο»
Ο Αμερικανός πρόεδρος κατήγγειλε την ρωσική επίθεση εναντίον αμερικανικού εργοστασίου στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι δεν αποδέχεται τη συνέχιση αυτής της αιματηρής σύγκρουσης
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ 1
Newsit logo
Newsit logo