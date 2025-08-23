Ουκρανία: Μαχητικό MiG-29 συνετρίβη στην προσγείωση, νεκρός ο πιλότος

Ένα τραγικό περιστατικό σημειώθηκε για τη Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας το Σάββατο (23.08.2025): μαχητικό MiG-29 συνετρίβη τη στιγμή της προσγείωσης, με αποτέλεσμα τον θάνατο του πιλότου, όπως ανακοίνωσε το γενικό επιτελείο ενόπλων δυνάμεων. Τα αίτια του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση.

Τα σοβιετικής κατασκευής μαχητικά MiG-29 αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του μικρού αεροπορικού στόλου της ουκρανικής αεροπορίας. Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η Ουκρανία έχει παραλάβει αρκετά αεροσκάφη αυτού του τύπου από την Πολωνία και τη Σλοβακία, προκειμένου να ενισχύσει τις δυνατότητές της.

Παράλληλα, η Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε ότι 49 ρωσικά drones εκτοξεύθηκαν μέσα στη νύχτα. Τα 36 καταρρίφθηκαν, ωστόσο επτά περιοχές δέχθηκαν πλήγματα. Στο Κίεβο, οι σειρήνες ήχησαν νωρίς το πρωί. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε αρκετά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με ένα από αυτά να πέφτει σε δρόμο της πρωτεύουσας.