Η Ρωσία κατέρριψε drone που κατευθυνόταν στη Μόσχα – Συναγερμός σε πολλά αεροδρόμια της χώρας

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) που κατευθυνόταν στη Μόσχα καταρρίφθηκε αργά το βράδυ του Σαββάτου (23.08.2025). Διακόπηκε για λόγους ασφαλείας η λειτουργία πολλών ρωσικών αεροδρομίων.

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε το drone που είχε πορεία προς τη Μόσχα και ειδικοί εξετάζουν τα συντρίμμια στο έδαφος, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης, Σεργκέι Σομπιάνιν με ανάρτησή του στο Telegram.

Πολλά αεροδρόμια στην κεντρική Ρωσία ανέστειλαν τη λειτουργία τους για λόγους ασφαλείας, σύμφωνα με την υπηρεσία ασφάλειας των αερομεταφορών Rosaviatsia. Στελέχη του αεροδρομίου της Αγίας Πετρούπολης είπαν ότι παρατηρούνται καθυστερήσεις σε δεκάδες πτήσεις.

Το υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του εντόπισαν και κατέστρεψαν 32 μη επανδρωμένα αεροσκάφη μέσα σε διάστημα τριών ωρών, σε πολλές περιοχές της κεντρικής Ρωσίας.