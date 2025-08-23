Δανία: Πήραν νεογέννητο από 18χρονη μητέρα – Ψυχολόγος την έκρινε ακατάλληλη λόγω τραύματος από παιδική κακοποίηση

Είδηση – σοκ από τη Δανία. Οι αρχές πήραν νεογέννητο από τη μητέρα του, καθώς την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας ως παιδί.

Η 18χρονη Ιβάνα από τη Γροιλανδία δεν «πέρασε» τα αμφιλεγόμενα τεστ στη Δανία, στη διάρκεια των οποίων ψυχολόγος έκρινε ότι θα παραμελήσει το νεογέννητο, λόγω του τραύματος που υπέστη από την κακοποίηση που βίωσε όταν ήταν παιδί.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες επικαλέστηκαν τεστ «γονικής ικανότητας», παρά την απαγόρευση χρήσης τους σε πολίτες με καταγωγή από τη Γροιλανδία.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Guardian» το Σάββατο (23.08.2025) οι δανικές αρχές πήραν το μωρό από τη μόλις 18 ετών μητέρα του, έπειτα από την επιβολή τεστ «γονικής ικανότητας» – παρότι ο νέος νόμος απαγορεύει τη χρήση των αμφιλεγόμενων ψυχομετρικών αξιολογήσεων σε άτομα γροιλανδικής καταγωγής.

Η Ιβάνα Νικολίνε Μπρούνλουντ, γεννημένη στην πρωτεύουσα Νουούκ της Γροιλανδίας, έφερε στον κόσμο την κόρη της, Αβιάγια – Λούνα, στις 11 Αυγούστου, στο νοσοκομείο του Χβιντόβρε, κοντά στην Κοπεγχάγη, όπου ζει με την οικογένειά της.

Σε ανάδοχη οικογένεια το βρέφος

Μία ώρα αργότερα μετά τη γέννα, οι αρχές προχώρησαν στην απομάκρυνση του βρέφους από τη μητέρα του και το μετέφεραν σε ανάδοχη οικογένεια, με τη 18χρονη να δηλώνει ότι από τότε έχει δει την κόρη της μόλις μία φορά, χωρίς να της επιτραπεί να την πάρει αγκαλιά ή να της αλλάξει πάνα.

Τα τεστ «γονικής ικανότητας» (FKU) απαγορεύθηκαν για άτομα γροιλανδικής καταγωγής στις αρχές του έτους, έπειτα από χρόνια επικρίσεων ακτιβιστών και οργανώσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι υποστήριξαν με επιτυχία ότι πρόκειται για ρατσιστικές μεθόδους, ακατάλληλες πολιτισμικά για ανθρώπους ινουίτ καταγωγής (σ.σ. ιθαγενείς). Από τον Μάιο ο νόμος τέθηκε σε ισχύ, γεγονός που γεννά ερωτήματα για ποιο λόγο η Μπρούνλουντ υποβλήθηκε σε τέτοια διαδικασία.

Η Δανή υπουργός Κοινωνικών Υποθέσεων, Σόφι Χέστορπ Άντερσεν, δήλωσε ανήσυχη για την υπόθεση και ζήτησε εξηγήσεις από τον δήμο Χόιε – Τάαστροπ, που έλαβε την απόφαση. «Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τυποποιημένα τεστ σε υποθέσεις που αφορούν οικογένειες γροιλανδικής καταγωγής. Ο νόμος είναι σαφής», τόνισε η Άντερσεν.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες στη Γροιλανδία, ενώ έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις.

Η Μπρούνλουντ έχει το δικαίωμα να βλέπει το παιδί της μόνο δύο φορές τον μήνα, για δύο ώρες κάθε φορά, υπό επίβλεψη. Η έφεσή της θα εξεταστεί στις 16 Σεπτεμβρίου.

Παρά το γεγονός ότι η 18χρονη γεννήθηκε στη Γροιλανδία από γονείς γροιλανδικής καταγωγής, ο δήμος Χόιε – Τάαστροπ φέρεται να της είπε ότι «δεν είναι αρκετά Γροιλανδή», ώστε να υπάγεται στον νέο νόμο.

Πράγματι, η Ιβάνα Νικολίνε Μπρούνλουντ γεννήθηκε στο Νουούκ από Γροιλανδούς γονείς, αλλά υιοθετήθηκε ως παιδί από δύο άλλους Γροιλανδούς. Πριν ξεκινήσει το σχολείο, η οικογένεια μετακόμισε στη Δανία. Η ίδια λέει ότι έχει κηρυχθεί ακατάλληλη ως γονέας από έναν ψυχολόγο, ο οποίος πιστεύει ότι θα εκθέσει την κόρη της σε παραμέληση, λόγω τραύματος και μετατραυματικού στρες, ως αποτέλεσμα της κακοποίησης που έχει υποστεί από τον θετό της πατέρα.

Ο θετός πατέρας καταδικάστηκε για την κακοποίηση το 2022 και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη φυλακή.

πηγή: Guardian