Ο Τραμπ έδωσε ξανά προθεσμία δύο εβδομάδων στον Πούτιν – «Ξεφουσκώνει» η δυναμική των διαπραγματεύσεων

«Σε δύυο εβδομάδες θα ξέρουμε» είπε ο Τραμπ σε σχέση με τη στάση της Ρωσίας και απείλησε με πιθανές κυρώσεις
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα /Φωτογραφία / Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool via REUTERS

Ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Παρασκευή (22.08.2025) ότι θα δώσει στον Βλαντίμιρ Πούτιν «μερικές εβδομάδες», παρατείνοντας περαιτέρω την προθεσμία του για πιθανές συνέπειες κατά της Μόσχας, αφού προέτρεψε τον Ρώσο ηγέτη να συναντηθεί με τον ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την ελπίδα να τερματιστεί ο πόλεμος.

Ερωτηθείς από το CNN για το πώς θα αντιδράσει εάν ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έρθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Θα δούμε. Θα δω ποιος φταίει».

«Αν υπάρχουν λόγοι, θα το καταλάβω. Ξέρω ακριβώς τι κάνω. Θα δούμε αν θα έχουν συνάντηση ή όχι, έχει ενδιαφέρον να το δούμε αυτό. Και αν δεν συναντηθούν, για ποιο λόγο δεν συναντήθηκαν; Επειδή εγώ τους είπα να κανονίσουν συνάντηση», είπε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Αλλά θα ξέρω σε δύο εβδομάδες τι θα κάνω», πρόσθεσε επαναλαμβάνοντας το ίδιο χρονοδιάγραμμα που έχει επανειλημμένα δώσει για να διαπιστώσει την ειλικρινή προθυμία του Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα / REUTERS / Φωτογραφία Kevin Lamarque

Και τώρα «τι μέλλει γενέσθαι»

Τα τελευταία αυτά σχόλια έρχονται την ώρα που η δυναμική γύρω από τις ειρηνευτικές συνομιλίες έχει υποχωρήσει, χωρίς να υπάρχει καμία ένδειξη ότι προχωρούν τα βήματα για τη διμερή συνάντηση που προωθεί ο Λευκός Οίκος.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε νωρίτερα χθες ότι δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών.

Αφού ο Τραμπ συναντήθηκε με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Δεκαπενταύγουστο και φιλοξένησε τον Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες στον Λευκό Οίκο αμέσως μετά, είχε υπονοήσει μια διμερή συνάντηση, ενδεχομένως ακολουθούμενη από μια τριμερή συνάντηση στην οποία θα συμμετείχε και ο ίδιος.

Ο Τραμπ επανέλαβε το χρονικό πλαίσιο των δύο εβδομάδων αρκετές φορές. «Θα δούμε τι θα συμβεί. Νομίζω ότι σε δύο εβδομάδες, θα ξέρουμε προς τα πού θα πάω, γιατί θα πάω προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, και θα μάθουν προς τα πού».

Οι δηλώσεις του Τραμπ στους δημοσιογράφους έγιναν αφού τους κάλεσε να τους ανακοινώσει ότι η κλήρωση για το Μουντιάλ του 2026 θα γίνει στο Κέντρο Κένεντι τον Δεκέμβριο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φορούσε ένα καπέλο που έγραφε «Ο Τραμπ είχε δίκιο για όλα» και δίπλα του στην ενημέρωση ήταν και ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, όπως και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι ντι Βανς.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος φοράει καπέλο με τη φράση «Ο Τραμπ είχε δίκιο για όλα!» ενώ κρατά το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA
Ο Αμερικανός Πρόεδρος φοράει καπέλο με τη φράση «Ο Τραμπ είχε δίκιο για όλα!» ενώ κρατά το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA / REUTERS / Φωτογραφία Jonathan Ernst

Πρόσκληση του Πούτιν στο Μουντιάλ;

Οι δημοσιογράφοι βρήκαν ευκαιρία να τον ρωτήσουν για την Ουκρανία, αλλά και ο ίδιος ο Τραμπ φρόντισε να συνδέσει το Παγκόσμιο Κύπελλο με τον Πούτιν.

Δείχνοντας στους δημοσιογράφους μια φωτογραφία του ίδιου και του Πούτιν από τη συνάντησή τους στην Αλάσκα, την οποία όπως είπε του είχε στείλει ο Ρώσος Πρόεδρος, ο Τραμπ δήλωσε:

«Μόλις μου έστειλαν μια φωτογραφία από κάποιον που θέλει πολύ να είναι εκεί (σ.σ. στο Μουντιάλ)».

«Έδειξε πολύ σεβασμό απέναντί ​​μου και προς τη χώρα μας, αλλά όχι τόσο σεβασμό προς τους άλλους», είπε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι επρόκειτο να υπογράψει τη φωτογραφία για τον Πούτιν, ο οποίος, όπως άφησε να εννοηθεί, θα μπορούσε να έρθει στις ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Μπορεί να έρθει και μπορεί και όχι, ανάλογα με το τι θα συμβεί. Έχουμε πολλά να συμβούν τις επόμενες δύο εβδομάδες».

