Ανάγκασε τον Κάρολο να παντρευτεί την Νταϊάνα! `Την έχεις εκθέσει`

Αυτή τη φορά, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις ενός νέου συγκλονιστικού βιβλίου, ο πρίγκιπας Κάρολος φέρεται να εξαναγκάστηκε να παντρευτεί την αδικοχαμένη πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Η συγγραφέας της επερχόμενης βιβλιογραφίας "Prince Charles: The Passions And Paradoxes Of An Improbable Life" Sally Bedell Smith υποστηρίζει πως ο πρίγκιπας Φίλιππος δεν ήταν χαρούμενος που ο Κάρολος έβγαινε με την Νταϊάνα.

Οι φήμες ήθελαν να την έχει εκθέσει μετά την είδηση πως πέρασαν μια νύχτα μαζί στο βασιλικό τρένο. Ο πρίγκιπας Φίλιππος τότε, ανησυχώντας για την τιμή της 19χρονης Νταϊάνα, έστειλε επιστολή στον γιο του, καλώντας τον να αποφασίσει αν θα της κάνει πρόταση γάμου.

Ο 68χρονος σήμερα πρίγκιπας Κάρολος επέλεξε να ερμηνεύσει την επιστολή του πατέρα του ως καταναγκασμό. "Ο Κάρολος το διάβασε ως εξής: "πρέπει να αρραβωνιαστείς. Δεν ήταν ερωτευμένος. Δεν ήταν έτοιμος. Το πήρε ως απειλή", σημειώνει η ξαδέρφη του Φίλιππου Pamela Hicks.

Όπως σημειώνει η συγγραφέας Sally Bedell Smith ο πρίγκιπας Κάρολος ανησυχούσε για τον γάμο τους και το ζοφερό μέλλον. Χώρισαν τελικά το 1996 μετά από 15 χρόνια γάμου, με την πριγκίπισσα Νταϊάνα να πεθαίνει σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα με τον εραστή της Dodi Fayed το 1997. Λίγα χρόνια αργότερα, το 2005, ο πρίγκιπας Κάρολος παντρεύτηκε την επί σειρά ετών ερωμένη του Camilla Parker Bowles. Ωστόσο, σύμφωνα με τη Sally Bedell Smith, απάτησε και την Καμίλα.

Πηγή: Radaronline