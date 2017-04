Γαλλικές εκλογές – Τα παραλειπόμενα: Selfies, Femen και απίστευτες ουρές! [pics, vids]

Εκείνο που πάντως συζητείται ιδιαίτερα είναι οι ουρές που σχηματίστηκαν όχι μόνο σε εκλογικά κέντρα της Γαλλίας, αλλά κυρίως σε εκλογικά κέντρα του εξωτερικού για να ψηφίσουν οι Γάλλοι που ζουν εκεί. Η συμμετοχή στις εκλογές χαρακτηρίστηκε ένας από τους παράγοντες που θα κρίνουν το αποτέλεσμα.

Στα εκλογικά τμήματα του Μόντρεαλ στον Καναδά, του Λονδίνου, του Βερολίνου, του Δουβλίνου, της Μαδρίτης, των ΗΠΑ, της Τυνησίας και το Χονγκ Κονγκ, οι ουρές ήταν τεράστιες και υπάρχουν αναφορές πως σε ορισμένες περιπτώσεις η αναμονή ξεπέρασε τη μια ώρα!

Λονδίνο

Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είναι υπεύθυνο για την διεξαγωγή των εκλογών στο εξωτερικό, ανακοίνωσε ότι σε κάποιες πόλεις, κυρίως στο Μόντρεαλ του Καναδά, η συμμετοχή ήταν τόσο μεγάλη (πολύ μεγαλύτερη από τις προηγούμενες εκλογές) ώστε έξω από τα εκλογικά τμήματα να σχηματίζονται τεράστιες ουρές. Οι Γάλλοι ψηφοφόροι στο Μόντρεαλ ανέρχονται σε 57.762.

Καναδάς...

Μεγάλη αναμονή είχαν οι Γάλλοι ψηφοφόροι στο Λονδίνο και στο Βερολίνο. Στις ΗΠΑ όπου είναι εγγεγραμμένοι 119.773 Γάλλοι ψηφοφόροι, εκ των οποίων οι 11.242 στην Ουάσινγκτον, περίπου 30% περισσότεροι είναι εκείνοι που ψήφισαν σε σχέση με τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2012, σύμφωνα με στοιχεία της γαλλικής πρεσβείας. Η ψηφοφορία διεξήχθη σε 69 εκλογικά τμήματα της χώρας.

Βερολίνο...

Τυνησία...

ΗΠΑ...

Στη Βρετανία, οι Γάλλοι ψηφοφόροι προσήλθαν σε 54 εκλογικά τμήματα, εκ των οποίων τα 42 στο Λονδίνο όπου εγγεγραμμένοι είναι 72.000. Ουρές σχηματίζονταν μπροστά από την γαλλική πρεσβεία στο Βερολίνο. Στην πόλη εγγεγραμμένοι είναι 12.000 Γάλλοι ψηφοφόροι.

Δωρεάν μετακινήσεις και… κεράσματα

Ίσως και για πείσουν τους ψηφοφόρους να πάνε να ψηφίσουν, οι γαλλικές αρχές πήραν πρωτοβουλίες για να τους διευκολύνουν, όπως αναφέρει η εφημερίδα Figaro. Στη Βρετάνη, για παράδειγμα, πολλές εταιρείες ταξί προσφέρουν δωρεάν μεταφορά προς τα εκλογικά τμήματα σε όσους ψηφοφόρους κατοικούν σε απομακρυσμένες περιοχές και κυρίως σε ηλικιωμένους.

Στο χωριό Πλουγκέλ, επίσης στη Βρετάνη, ο ιδιοκτήτης ενός μπαρ, του La Chope, προσφέρει ένα ποτό δωρεάν σε όλους όσοι ψηφίζουν και η προσφορά θα ισχύει και για τον δεύτερο γύρο των προεδρικών στις 7 Μαΐου.

Στο Στρασβούργο, ένα πολιτιστικό κέντρο στο φτωχικό προάστιο Νέχοφ, διεξάγει εθνικό διαγωνισμό στοχεύοντας σε αστικές περιοχές με χαμηλή συνήθως προσέλευση στις κάλπες και προσφέροντας χρηματικό έπαθλο και υπαίθριο πάρτι για την περιοχή εκείνη που θα έχει την μαζικότερη συμμετοχή.

Ποιό κρασί ταιριάζει στον κάθε υποψήφιο

Την ίδια στιγμή, η εφημερίδα Monde δημοσιεύει ένα σατιρικό άρθρο απευθυνόμενο στους λάτρεις του κρασιού, στο οποίο ταίριαξε τον κάθε υποψήφιο με ένα γαλλικό κρασί ώστε οι ψηφοφόροι του να ξέρουν με τι θα γιορτάσουν την νίκη του ή τι θα πιούν για να ξεχάσουν αν αυτός αποτύχει.

- Φρανσουά Φιγιόν: Το Saint-Emilion θεωρείται το αγαπημένο του κρασί

- Μπενουά Αμόν: Το Pouilly-Fuissé προτιμά ο σοσιαλιστής υποψήφιος

- Εμανουέλ Μακρόν: Lafite-Rothschild για τον κεντρώο υποψήφιο και λάτρη των κόκκινων Bordeaux

- Ζαν-Λικ Μελανσόν: ποικιλία από κόκκινα κρασιά προτείνεται για τον υποψήφιο της ριζοσπαστικής αριστεράς

- Μαρίν Λεπέν: ένα λευκό για την ακροδεξιά υποψήφια

Το τραγούδι της Κάρλα

Η Κάρλα Μπρούνι, σύζυγος του πρώην προέδρου Νικολά Σαρκοζί, έγραψε ένα τραγούδι για τις εκλογές με το οποίο ενθαρρύνει τους Γάλλους να ψηφίσουν "ακόμη και αν δεν είναι για τον άνδρα σου", όπως λέει. Είναι μια αναφορά αναφερόμενο στον ηττηθέντα στις προκριματικές των Ρεπουμπλικανών από τον Φρανσουά Φιγιόν, σύζυγό της.

Οι σεφ των εκλογών

Ο επικεφαλής των σεφ της προεδρικής κατοικίας, του Μεγάρου των Ηλυσίων, ψήφισε: "Όταν έχεις την εξουσία να επιλέγεις το αφεντικό σου!", έγραψε στο Twitter ο Γκιγιόμ Γκόμεζ. Ίσως είναι ο μοναδικός άνθρωπος ή έστω ένας από τους λίγους, που μπορούν κυριολεκτικά να… επιλέξουν το επόμενο αφεντικό τους.

Δεν είναι όμως ο Γκόμεζ ο μοναδικός σεφ των γαλλικών εκλογών. Υπάρχει και ο γνωστός για το ιδιαίτερο στυλ του, Τούρκος σεφ Νουσρέτ Γκοκτσέ. Το υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας ανέβασε στο Twitter την φωτογραφία του Τούρκου σεφ, για να ενθαρρύνει τους Γάλλους να πάνε να ψηφίσουν.

Ο Νουσρέτ Γκοκτσέ, γνωστός και ως "Salt Bae", κέρδισε δημοσιότητα χάρη στον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο αλατίζει την "οθωμανική του μπριζόλα". Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε φωτογραφία στη διάρκεια του δημοψηφίσματος να κρατάει το ψηφοδέλτιο με τον ίδιο τρόπο που κρατάει τις μπριζόλες. Στην ανάρτηση του υπουργείου υπάρχει το hashtag #OuiJeVote (Ναι Ψηφίζω) και έχει αναπαραχθεί περισσότερες από 1.800 φορές.

Οι υποψήφιοι…

Ο κεντρώος υποψήφιος Εμανουέλ Μακρόν, ένας από τους επικρατέστερους νικητές των απρόβλεπτων εκλογών, πήγε να ψηφίσει στις 11 το πρωί στην παραθαλάσσια πόλη Λε Τουκέ της βόρειας Γαλλίας, όπου διαθέτει εξοχική κατοικία, στο πλευρό της συζύγου του Μπριζίτ με την οποία κρατιούνταν χέρι-χέρι. Ο Μακρόν έδειχνε χαλαρός και πόζαρε δίπλα σε ψηφοφόρους που έβγαζαν με το κινητό τους selfies.

Χαμογελαστή η ακροδεξιά υποψήφια Μαρίν Λε Πεν ψήφισε στο Ενίν-Μπομόν, ένα προπύργιο του Εθνικού Μετώπου στα βόρεια της χώρας. Την Λε Πεν "υποδέχτηκαν" έξω από το εκλογικό τμήμα γυμνόστηθες ακτιβίστριες της οργάνωσης Femen που διαδήλωσαν εναντίον της. Περίπου έξι από αυτές συνελήφθησαν όταν βγήκαν από μια λιμουζίνα φορώντας μάσκες της Λε Πεν, του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του προέδρου της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, του προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ και του πατέρα της Λε Πεν, Ζαν Μαρί Λε Πεν. Η αστυνομία τις οδήγησε στα περιπολικά και κατάσχεσε τις μάσκες και πλακάτ που κρατούσαν.

Vladimir Poutine, dictateur émérite &généreux mécène de l'x-droite européenne, a déclaré en souriant:"I pay cash to turn Europe into trash!" pic.twitter.com/JuLVVPPES5

Donald Trump a assuré être d'accord pour agrandir son mur du Mexique jusqu'à la France:"I will build you a wall, my little French doll!" pic.twitter.com/Sp0nI72FgK