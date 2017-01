Κωνσταντινούπολη: Αυτός είναι ο δράστης του μακελειού στο Reina!

Φωτογραφίες ενός νεαρού άνδρα ο οποίος φέρεται να είναι ο δράστης της πολύνεκρης τρομοκρατικής επίθεσης στην Κωνσταντινούπολη λίγες ώρες μετά την αλλαγή του νέου χρόνου σε ένα από τα πιο γνωστά νυχτερινά κέντρα της πόλης, το Reina, δόθηκαν στη δημοσιότητα, με τις αρχές να ζητούν πληροφορίες απ’ όποιον γνωρίζει το παραμικρό.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για φωτογραφίες από κάμερα ασφαλείας όταν ο δράστης μπήκε στην Τουρκία. Δεν έχουν γίνει ακόμη περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές, όπως το όνομα, η ηλικία ή η εθνικότητά του.

Photos of the #reina terror suspect via @superhabertv https://t.co/YShCHEolNJ pic.twitter.com/2sWrS8ziSd