Ισχυρή έκρηξη στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης – Μαύρος καπνός σκέπασε τον ουρανό

Περίπου 100 πυροσβέστες και πολλά ασθενοφόρα έσπευσαν στην 305 E 95th Street του Μανχάταν
Ισχυρή έκρηξη στο Μανχάταν
πηγή Χ

Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το Μανχάταν της Νέας Υόρκης αργά το απόγευμα της Παρασκευής (15.08.2025), ώρα Ελλάδας.

Η έκρηξη προκάλεσε πανικό στο Μανχάταν, καθώς ένα μεγάλο, πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού υψώθηκε στον ουρανό της πόλης.

Περίπου 100 πυροσβέστες και οι πρώτες βοήθειες κλήθηκαν στην 305 E 95th Street γύρω στις 10 π.μ. τοπική ώρα, μετά από μία τεράστια πυρκαγιά.

 

Η πυρκαγιά και η έκρηξη προκλήθηκαν από διαρροή αερίου, μετέδωσε το ABC 7.

Οι φλόγες τύλιξαν την ταράτσα μίας παλαιάς τούβλινης πολυκατοικίας μετά την έκρηξη που ακούστηκε. «Υπήρξε μία δυνατή έκρηξη λίγο πριν ξεκινήσει η φωτιά και ο καπνός», έγραψαν χρήστες του Χ (πρώην Twitter).

Η φωτιά που αναφέρθηκε έχει εξαπλωθεί στα διαμερίσματα του τελευταίου ορόφου. Ο επιστάτης του κτιρίου βρισκόταν στο υπόγειο εκείνη τη στιγμή και νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα, ανέφερε το ABC 7.

 

Η πολυκατοικία που είναι από κόκκινο τούβλο χτίστηκε το 1910 και έχει έξι ορόφους.

