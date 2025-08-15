Χίλαρι Κλίντον για Ντόναλντ Τραμπ: Θα τον πρότεινα για Νόμπελ Ειρήνης αν τερματίσει τον πόλεμο χωρίς να χάσει έδαφος η Ουκρανία

Θα πρότεινε τον Ντόναλντ Τραμπ, για το Νόμπελ Ειρήνης, υπό την προϋπόθεση ότι θα κατάφερνε να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία χωρίς να παραχωρηθούν εδάφη στη Ρωσία, δήλωσε η Χίλαρι Κλίντον με αφορμή τις διαπραγματεύσεις κορυφής του Προέδρου των ΗΠΑ και του Ρώσου ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή (15.08.2025).

Μιλώντας στο podcast «Raging Moderates», η Χίλαρι Κλίντον τόνισε ότι γνωρίζει πως ο Ντόναλντ Τραμπ «θα ήθελε πολύ να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης».

Ωστόσο, όπως επισήμανε, μία τέτοια διάκριση θα μπορούσε να δικαιολογηθεί μόνο εάν επιτύχει να βάλει τέλος στον πόλεμο, με τρόπο που δεν θα αναγκάζει την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη.

«Αν μπορούσε να βάλει τέλος σε αυτόν τον φρικτό πόλεμο χωρίς να θέσει την Ουκρανία σε θέση να παραδώσει εδάφη σε έναν επιτιθέμενο, αν μπορούσε πραγματικά να αντισταθεί στον Πούτιν – κάτι που δεν έχουμε δει ακόμη, αλλά ίσως τώρα είναι η στιγμή – και αν ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν ο αρχιτέκτονας όλων αυτών, τότε θα τον πρότεινα για το Νόμπελ Ειρήνης», ανέφερε η πρώην υποψήφια των Δημοκρατικών για τον Λευκό Οίκο, στις προεδρικές εκλογές του 2016, όταν είχε χάσει από τον νυν Πρόεδρο των ΗΠΑ.