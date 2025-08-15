Κόσμος

Σουηδία: Ένας νεκρός από τους πυροβολισμούς κοντά σε τέμενος στο Όρεμπρο – Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη

Ένας άνδρας «ηλικίας περίπου 25 ετών υπέκυψε στα τραύματά του» στο νοσοκομείο του Όρεμπρο
Πάνοπλοι Σουηδοί αστυνομικοί στο σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί στο Όρεμπρο
Πάνοπλοι Σουηδοί αστυνομικοί στο σημείο που έπεσαν οι πυροβολισμοί στο Όρεμπρο / Filip Gronroos / TT News Agency via REUTERS

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια πυροβολισμών κοντά σε τέμενος στην πόλη Όρεμπρο στη Σουηδία την Παρασκευή (15.08.2025). Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με αντιπαλότητες μεταξύ συμμοριών του οργανωμένου εγκλήματος, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ένας άνδρας «ηλικίας περίπου 25 ετών υπέκυψε στα τραύματά του» στο νοσοκομείο του Όρεμπρο στη Σουηδία όπου είχε διακομισθεί μετά τα πυρά κοντά στο τέμενος, πρόσθεσε η αστυνομία σε ανακοίνωση, χωρίς να διευκρινίσει την κατάσταση του τραυματία, ο οποίος νοσηλεύεται.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η υπόθεση ερευνάται ως απόπειρα δολοφονίας και ότι αναζητείται ένας ύποπτος, παρότι δεν έχουν γίνει άμεσες συλλήψεις.

Πυροβολισμοί έξω από τέμενος στο Όρεμπρο της Σουηδίας
Αστυνομικοί έξω από το τέμενος στο Όρεμπρο της Σουηδίας / TT News Agency / Fredrik Sandberg / via REUTERS

Η Σουηδία ταλανίζεται από ένα κύμα βίας που σχετίζεται με συμμορίες για περισσότερο από μια δεκαετία και οι ερευνητές δήλωσαν ότι η τελευταία ένοπλη επίθεση θα μπορούσε να είναι μια παρόμοια υπόθεση.

 

«Με βάση την τρέχουσα κατάσταση σχετικά με τους πυροβολισμούς στο Όρεμπρο, το περιστατικό πιστεύεται ότι συνδέεται με περιβάλλον εγκληματικού δικτύου», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία.

 

Τον Φεβρουάριο, 10 μαθητές και καθηγητές σκοτώθηκαν σε ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στο Όρεμπρο, περίπου 200 χλμ. δυτικά της Στοκχόλμης, το οποίο έγινε η πιο αιματηρή ένοπλη επίθεση στη Σουηδία.

 

Ο δράστης της επίθεσης του Φεβρουαρίου ήταν ένας πρώην μαθητής που επίσης αυτοκτόνησε και δεν είχε καμία σχέση με εγκληματικές συμμορίες. Οι ερευνητές δεν βρήκαν κανένα ξεκάθαρο κίνητρο σε αυτή την υπόθεση.

