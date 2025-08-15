Κόσμος

Συνάντηση Τραμπ και Πούτιν στην Αλάσκα: «Πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους;», ρώτησαν τον Ρώσο πρόεδρο – Η αντίδρασή του

Οι δύο ηγέτες απομακρύνθηκαν λίγο μετά την ερώτηση
Βλαντιμίρ Πούτιν
Βλαντιμίρ Πούτιν / REUTERS/Kevin Lamarque

Μια μάλλον άβολη ερώτηση δέχθηκε ο Βλαντιμίρ Πούτιν την ώρα που πήγαινε με τον Ντόναλντ Τραμπ να φωτογραφηθούν.

Εκείνη την ώρα οι δημοσιογράφοι εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία για να πραγματοποιήσουν ερωτήσεις τόσο στο Ντόναλντ Τραμπ όσο και στον Βλαντιμίρ Πούτιν

«Πρόεδρε Πούτιν, θα συμφωνήσετε σε κατάπαυση του πυρός;», ρώτησε κάποιος.

Ο Ρώσος πρόεδρος δεν απάντησε και ακούστηκε η ερώτηση «πότε θα σταματήσετε να σκοτώνετε αμάχους».

Ο Πούτιν έδειξε το αυτή του κάνοντας κίνηση «δεν σας ακούω» και στη συνέχεια σήκωσε τους ώμους.

Οι δύο ηγέτες απομακρύνθηκαν λίγο μετά την ερώτηση.

Κόσμος
