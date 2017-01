Κωνσταντινούπολη: Γκάφα ολκής! Λάθος οι φωτογραφίες του `δράστη`!

Σε μια γκάφα ολκής υπέπεσαν οι τουρκικές αρχές στην προσπάθειά τους να δείξουν πως έχουν "βρει" τον δράστη πίσω από την τρομοκρατική επίθεση στο νυχτερινό κέντρο Reina της Κωνσταντινούπολης λίγη ώρα αφού είχε μπει ο νέος χρόνος. Το απόγευμα της Κυριακής (01.01.2017) έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες ενός άνδρα, από κάμερα ασφαλείας, τη στιγμή που έμπαινε στην Τουρκία. Είπαν πως είναι ο δράστης του μακελειού και ζητούσαν πληροφορίες. Αλλά αποδείχθηκε πως έκαναν λάθος!

Ο άνδρας αυτός δεν είναι ο δράστης. Εμφανίστηκε ο ίδιος σε αστυνομικό τμήμα και ενημέρωσε πως οι φωτογραφίες του έχουν κατακλύσει τα μέσα ενημέρωσης και τον εμφανίζουν ως τον δράστη της πολύνεκρης επίθεσης. Όπως μεταδίδουν τα τουρκικά ΜΜΕ, ο άνδρας στις φωτογραφίες δεν είναι ο μακελάρης, αλλά ένας υπήκοος Καζακστάν που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για επαγγελματικούς λόγους! Ο άνδρας μάλιστα υπέβαλε και διαμαρτυρία.

Αυτές είναι οι φωτογραφίες που δόθηκαν την Κυριακή στη δημοσιότητα

Photos of the #reina terror suspect via @superhabertv https://t.co/YShCHEolNJ pic.twitter.com/2sWrS8ziSd