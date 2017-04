Λεωφόρος του τρόμου η Champs Elysees - Το πρόσωπο του δράστη της επίθεσης στο Παρίσι – Τον είχαν συλλάβει πρόσφατα αλλά τον άφησαν ελεύθερο

Η λεωφόρος Ηλυσίων Πεδίων, ο δρόμος με τα μεγάλα πεζοδρόμια, τα πολυτελή μαγαζιά, που "ενώνει" την Αψίδα του Θριάμβου με τους Κήπους του Κεραμεικού και το Λούβρο, ο δρόμος που οι Γάλλοι αρέσκονται να αποκαλούν "η ωραιότερη λεωφόρος του κόσμου", μόλις λίγα μέτρα μακριά από το Μέγαρο των Ηλυσίων Πεδίων, έδρα του προέδρου της Γαλλίας, έγινε η λεωφόρος του τρόμου για τους Παριζιάνους μόλις λίγα 24ωρα πριν από τον πρώτο γύρο των γαλλικών προεδρικών εκλογών.

Οι τζιχαντιστές, ανενόχλητοι όπως αποδεικνύεται ξανά, έφτασαν μέχρι την "καρδιά" του Παρισιού. Έστειλαν δυο υποστηρικτές τους, να ανοίξουν πυρ, να προκαλέσουν τρόμο, να σκοτώσουν έναν αστυνομικό και να τραυματίσουν άλλους δυο και μια τουρίστρια. Το Ισλαμικό Κράτος έσπευσε να αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση. Την έκανε ο Αμπού Γιουσούφ ο Βέλγος, ανέφερε το μήνυμα μέσα από το πρακτορείο Amaq.

4) #ISIS ' 'Amaq also released now the Champs-Elysees #Paris attack statement in several languages, including English & French. pic.twitter.com/AMdlmrbxxh

Σύμφωνα με την Rita Katz, διευθύντρια του SITE, αυτή τη φορά η ανάληψη ευθύνης ήταν διαφορετική από άλλες. Το Ισλαμικό Κράτος μοιάζει να γνωρίζει τον δράστη και να είναι ενήμερο για την επερχόμενη επίθεση.

2) This claim is different than most other 'Amaq claims, indicating that #ISIS was familiar with the attacker & likely the upcoming attack