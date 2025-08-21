Συμβαίνει τώρα:
Ισπανία: «Μπλε δράκοι» με το θανατηφόρο τσίμπημα εμφανίστηκαν σε παραλία – Κλειστά πολλά χιλιόμετρα ακτογραμμής

Το τσίμπημά τους φέρνει μεταξύ άλλων ναυτία και πόνο ενώ προκαλεί ακόμη και θάνατο
Μπλε δράκοι
Μπλε δράκοι / Glaucus atlanticus / Photo / Twitter

«Μπλε δράκοι» έκαναν την εμφάνισή τους στην Ισπανία κάνοντας επικίνδυνο το κολύμπι σε πολλές παραλίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, σε πολλές παραλίες του δήμου Γκουαρνταμάρ ντελ Σεγκούρα στην Ισπανία, μπήκε κόκκινη σημαία, μετά την εμφάνιση των λεγόμενων «μπλε δράκων», οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «ο πιο όμορφος δολοφόνος στον ωκεανό».

Το τσίμπημα του πλάσματος αυτού, είναι δυνητικά θανατηφόρο και έτσι αποκλείστηκαν περίπου 11 χιλιόμετρα παραλίας που έχουν εντοπιστεί Glaucus atlanticus, όπως είναι η επίσημη ονομασία τους.

Στην Κόστα Μπλάνκα της Ισπανίας επιβλήθηκε απαγόρευση κολύμβησης σε 11 χιλιόμετρα ακτογραμμής, εξαιτίας της εμφάνισης σπάνιων θαλάσσιων πλασμάτων με δυνητικά θανατηφόρο τσίμπημα.

Κόκκινες σημαίες υψώθηκαν στις παραλίες του δήμου Γκουαρνταμάρ ντελ Σεγκούρα, βόρεια της Τορεβιέχα, μετά την εμφάνιση των λεγόμενων «μπλε δράκων», οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί ως «ο πιο όμορφος δολοφόνος στον ωκεανό».

Την Τετάρτη, παρά την απαγόρευση, η παραλία παρέμενε γεμάτη με κόσμο, αν και με πολύ λιγότερους ανθρώπους στη θάλασσα.

Ο δήμαρχος του Guardamar del Segura, Χοσέ Λουίς Σάεθ, επιβεβαίωσε χθες την απαγόρευση κολύμβησης μέσω ανάρτησης στο X.

 

Υπογράμμισε ότι το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας: «Κόκκινη σημαία στις παραλίες του Guardamar. Η κολύμβηση απαγορεύεται μετά την εμφάνιση στην παραλία Vivers δύο δειγμάτων Glaucus atlanticus, γνωστών ως Γαλάζιος Δράκος».

Σύμφωνα με τον Σάεθ, η κόκκινη σημαία θα παραμείνει στην παραλία για διάστημα μεταξύ 12 και 24 ωρών, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης.

Οι τουρίστες που αγνοούν την απαγόρευση κολύμβησης κινδυνεύουν με βαριά πρόστιμα.

Τυπικά συμπτώματα από το κέντρισμα του μπλε δράκου περιλαμβάνουν ναυτία, πόνο, εμετό και οξεία αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφήςά

