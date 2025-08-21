Κόσμος

Φρανκ Κάπριο: Πέθανε ο «πιο καλός δικαστής στον κόσμο» – Ανέδειξε τη συμπόνια και την ενσυναίσθηση στις δικαστικές αίθουσες

Τα βίντεο από τις δικαστικές αίθουσες έχουν συγκινήσει εκατομμύρια θεατές
Ο δικαστής Φρανκ Κάπριο
Ο Φρανκ Κάπριο, δικαστής στις ΗΠΑ, που έγινε γνωστός ως ο «πιο καλός δικαστής στον κόσμο», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών.

Με την ανθρωπιά του στη δικαστική αίθουσα, ο Φρανκ Κάπριο που έγινε αγαπητός και δημοφιλής όχι μόνο στις ΗΠΑ αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο.

Ο αμερικανός δικαστής, έδινε μάχη τα τελευταία χρόνια με τον καρκίνο του παγκρέατος.

Ο θάνατός του, ανακοινώθηκε στον επίσημο λογαριασμό του στο Instagram από την οικογένειά του με πολλούς ακολούθους να τον μνημονεύουν για τη «ζεστασιά» του και την «ακλόνητη πίστη του στην καλοσύνη των ανθρώπων».

 
 
 
 
 
Ο γιος του, Ντέιβιντ Κάπριο, ευχαρίστησε τους θαυμαστές για την αγάπη και τη στήριξή τους και προέτρεψε τον κόσμο να «διαδώσει λίγη καλοσύνη» στη μνήμη του πατέρα του.

Αγαπημένος για τη συμπόνια και το χιούμορ του στην αίθουσα του δικαστηρίου, τα βίντεο του Δικαστή Κάπριο στην εκπομπή του «Caught in Providence» είχαν δισεκατομμύρια προβολές στα κοινωνικά δίκτυα, χαρίζοντάς του τον τίτλο του «πιο καλού δικαστή στον κόσμο».

Στην ανάρτηση στο Instagram προς τους 3,4 εκατομμύρια ακολούθους του, ο Δικαστής Κάπριο τιμήθηκε για τις «αμέτρητες πράξεις καλοσύνης που ενέπνευσε».

«Η ζεστασιά, το χιούμορ και η καλοσύνη του άφησαν ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όλους όσοι τον γνώρισαν», ανέφερε η ανακοίνωση.

 
 
 
 
 
Ο Δικαστής Κάπριο είχε εκδικάσει χιλιάδες υποθέσεις στην πατρίδα του, το Πρόβιντενς του Ρόουντ Άιλαντ, πριν ξεκινήσει τηλεοπτική καριέρα.

Αποσύρθηκε το 2023, έπειτα από σχεδόν 40 χρόνια υπηρεσίας στο Δημοτικό Δικαστήριο του Πρόβιντενς. Μεγάλωσε στη γειτονιά Federal Hill, ως το δεύτερο από τα τρία παιδιά μιας οικογένειας με ταπεινή καταγωγή.

«Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα συνειδητοποιήσουν ότι οι θεσμοί της κυβέρνησης μπορούν να λειτουργούν πολύ καλά επιδεικνύοντας καλοσύνη, δικαιοσύνη και συμπόνια. Ζούμε σε μια αμφιλεγόμενη κοινωνία», είχε δηλώσει το 2017. «Ελπίζω ότι οι άνθρωποι θα δουν ότι μπορούμε να απονέμουμε δικαιοσύνη χωρίς να είμαστε καταπιεστικοί».

Η εταιρεία πίσω από το «Caught in Providence», Debmar-Mercury, απέτισε φόρο τιμής στον «μοναδικό συνδυασμό συμπόνιας και κοινής λογικής» του Δικαστή Καπρίο.

«Θα μας λείψει βαθιά», ανέφεραν σε δήλωσή τους οι συμπρόεδροι Μορτ Μάρκους και Ίρα Μπέρνσταϊν.

Κατά τη διάρκεια προβολής της, η εκπομπή Caught in Providence προτάθηκε για τρία βραβεία Daytime Emmy, με τον Δικαστή Κάπριο να κερδίζει δύο δικές του υποψηφιότητες πέρσι.

Το χαρακτηριστικό του στυλ στο δικαστήριο παρήγαγε viral στιγμιότυπα, από το να καλεί παιδιά να καθίσουν μαζί του πίσω από την έδρα, μέχρι την ανακοίνωση ενός λούτρινου «mini-judge» με τη φιγούρα του.

Σε συνέντευξή του το 2019, ο Δικαστής Καπρίο είχε δηλώσει ότι οι συνεδριάσεις του «δείχνουν μικρή πλευρά της ζωής του Ρόουντ Άιλαντ που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και αντανακλά τα ίδια ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι σε όλη τη χώρα».

Μετά τη διάγνωση καρκίνου του παγκρέατος το 2023, ο Δικαστής Καπρίο είχε πει ότι ήταν «πλήρως προετοιμασμένος να παλέψει όσο πιο σκληρά μπορεί» και ευχαρίστησε τους ακολούθους του για τη στήριξή τους.

Σε μία από τις τελευταίες του αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα, ο Δικαστής Καπρίο είχε ανακοινώσει ότι επέστρεψε στο νοσοκομείο και ζήτησε τις προσευχές των ακολούθων του.

 
 
 
 
 
Ο Δικαστής Κάπριο αφήνει πίσω τη σύζυγό του, Τζόις Καπρίο, με την οποία ήταν παντρεμένοι σχεδόν 60 χρόνια, τα πέντε παιδιά τους, επτά εγγόνια και δύο δισέγγονα.

