34χρονη από τις ΗΠΑ πυροβόλησε τον σύζυγο και τα 2 παιδιά της και αυτοκτόνησε – Το ανατριχιαστικό βίντεο πριν το φονικό

Απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε στο Νιού Χάμσαϊρ των ΗΠΑ, όπου μία 34χρονη γυναίκα σκότωσε με όπλο μέσα στο σπίτι τους, τον σύζυγο και τα δύο της παιδιά και στη συνέχεια αυτοκτόνησε, λίγες μέρες αφού ανέβασε βίντεο στα social media μιλώντας για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με την ψυχική της υγεία.

Η 34χρονη Έμιλι Λονγκ, η οποία βρέθηκε με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι που είχε προκαλέσει η ίδια, σκότωσε τον σύζυγό της, 48χρονο Ράιαν Λονγκ, και τα δύο παιδιά τους, τον 8χρονο Πάρκερ και τον 6χρονο Ράιαν, σε μια προφανή δολοφονία-αυτοκτονία στο σπίτι τους στο Μάντμπερι νωρίς το πρωί της Δευτέρας (18.08.2025), σύμφωνα με την Εισαγγελία του Νιου Χάμσαϊρ στις ΗΠΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και τα δύο παιδιά έφεραν τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι, ενώ ο πατέρας τους – ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είχε διαγνωστεί με γλοιοβλάστωμα, μια ιδιαίτερα επιθετική μορφή καρκίνου του εγκεφάλου σε τελικό στάδιο – είχε υποστεί πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς, όπως ανέφερε ο επικεφαλής ιατροδικαστής της πολιτείας.

Το μικρότερο παιδί της οικογένειας, μόλις 3 ετών, ήταν το μοναδικό που επέζησε του φονικού. Εντοπίστηκε σώο και καλά στην υγεία τους και ζει μαζί συγγενείς του.

Η αστυνομία ήρθε αντιμέτωπη με το φρικτό σκηνικό το βράδυ της Δευτέρας, μετά από μια τηλεφωνική κλήση στο 911 από γείτονα, ο οποίος ανέφερε τους πολλαπλούς πυροβολισμούς που ακούστηκαν μέσα από το σπίτι της οικογένειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κοντά στα άψυχα σώματα των θυμάτων και της 34χρονη Έμιλι βρέθηκε το όπλο, σύμφωνα με τις αρχές. «Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα που έχουν αυτή τη στιγμή είναι το κίνητρο, το γιατί», δήλωσε ο βοηθός γενικός εισαγγελέας Ben Agati στο WCAX.

Τραγική ειρωνεία αποτελεί ένα βίντεο που ανέβασε 2 μέρες πριν το φονικό η 34χρονη Έμιλι στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, στο οποίο μιλούσε για τη μάχη που έδινε με την κατάθλιψη.

Η Έμιλι είχε εξομολογηθεί ότι ήταν «πολύ καταθλιπτική» καθώς προσπαθούσε να επαναφέρει την ομαλότητα στο σπίτι, καθώς η υγεία του συζύγου της επιδεινωνόταν.

«Είμαι αποφασισμένη να δημιουργήσω ομαλότητα. Πάλευα τόσο πολύ και ήμουν πραγματικά καταθλιπτική και απλά είχα κλειστεί στον εαυτό μου και ήθελα μόνο να είμαι με τα παιδιά μου και τον σύζυγό μου. Τούτου λεχθέντος, κάνω μια αλλαγή και ξεκινάει σήμερα… Και είμαι αποφασισμένη να βγω από την κατάθλιψη και να το κάνω αυτό για την οικογένειά μου» έλεγε η 34χρονη.

Ενώ το κίνητρο παραμένει ασαφές, η 34χρονη, η σύμφωνα με το LinkedIn εργαζόταν ως διευθύντρια λειτουργιών σε αλυσίδα εστιατορίων, συχνά αναρτούσε βίντεο στα social media όπου περιέγραφε την απόγνωση που βίωνε καθώς αντιμετώπιζε τη διάγνωση του συζύγου της με καρκίνο στο τελικό στάδιο.