Ζελένσκι: Η συνάντηση με τον Πούτιν μπορεί να γίνει αν συμφωνηθούν οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία – «Όχι» για Βουδαπέστη

Το με ποιον τρόπο και το πού μπορεί να γίνει η συνάντηση με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, σχολίασε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη που έδωσε σε δημοσιογράφους, το βράδυ της Τετάρτης (20.08.2025). Ο Ουκρανός πρόεδρος ξεκαθάρισε πως η σύνοδος μπορεί να γίνει μετά τη συμφωνία για εγγυήσεις ασφαλείας στη χώρα του.

«Θέλουμε να επιτύχουμε μία συνεννόηση για την δομή των εγγυήσεων ασφαλείας μέσα σε 7 έως 10 ημέρες. Και με βάση αυτόν τον κοινό τόπο, έχουμε την πρόθεση να οργανώσουμε μία τριμερή συνάντηση στην οποία, πέρα από τον Βλαντιμίρ Πούτινθα συμμετέχει και ο Αμερικανός πρόεδρος», διευκρίνισε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε πως περιμένει να δει «ισχυρή αντίδραση» από την Ουάσινγκτον αν ο Ρώσος πρόεδρος δεν θελήσει να έχει διμερή συνάντηση μαζί του.

Πρόσθεσε ότι δεν είναι σαφές ποιες υποχωρήσεις θα ήταν πρόθυμη να κάνει η Μόσχα.

«Απάντησα αμέσως σε πρόταση για διμερή συνάντηση: είμαστε έτοιμοι. Αλλά τι θα γίνει αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι; Αν οι Ρώσοι δεν είναι έτοιμοι, θα θέλαμε να δούμε μία ισχυρή αντίδραση από τις ΗΠΑ», σχολίασε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Για να συζητήσουμε τι θέλει να κάνει η Ουκρανία, ας ακούσουμε πρώτα τι θέλει να κάνει η Ρωσία. Δεν το ξέρουμε αυτό», συνέχισε.

Οι 3 χώρες που προτείνει ο Ουκρανός πρόεδρος για τη διεξαγωγή συνομιλιών

Σχετικά με την Βουδαπέστη ως προτεινόμενο τόπο για την διεξαγωγή συνομιλιών ανάμεσα στο Κίεβο και την Μόσχα ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι είναι «προβληματική» και πρότεινε την Ελβετία, την Αυστρία ή την Τουρκία ως εναλλακτικές λύσεις.

Θεωρούμε ότι είναι σωστό η συνάντηση να γίνει σε μία ουδέτερη Ευρώπη. Η διεξαγωγή της στην Βουδαπέστη «δεν είναι εύκολη» δεδομένης της προσέγγισης ανάμεσα στην Ουγγαρία και την Ρωσία, εξήγησε ο Ουκρανός πρόεδρος προσθέτοντας ότι έχει αποκλείσει την επιλογή της Μόσχας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι ζήτησε από τον Ντόναλντ Τραμπ να πείσει τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν να σταματήσει μπλοκάρει την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Ζήτησα από τον πρόεδρο Τραμπ η Βουδαπέστη να σταματήσει να μπλοκάρει την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο πρόεδρος υποσχέθηκε ότι η ομάδα του θα ασχοληθεί με το θέμα».

Η Ρωσία συγκεντρώνει δυνάμεις στην κατεχόμενη ζώνη της Ζαπορίζια στην νότια Ουκρανία εν όψει πιθανής επίθεσης, προειδοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ζαπορίζια: η συγκέντρωση δυνάμεων βρίσκεται σε εξέλιξη», είπε στην ομάδα των δημοσιογράφων διευκρινίζοντας ότι η Μόσχα μεταφέρει στην ζώνη αυτή τις δυνάμεις της από την περιοχή του Κουρσκ.