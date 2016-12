Ο Τσάρλι Σιν ζητά από το 2016 να πάρει τον Ντόναλντ Τραμπ!

Δύο μέρες πριν αφήσουμε πίσω το 2016, ο Τσάρλι Σιν που ποτέ δεν έκρυψε τα αισθήματά του για τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ζητά η χρονιά που φεύγει να συνεχίσει το "έργο" της.

"Dear God; Trump next, please!" έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter και ήδη έχει 21 χιλιάδες retweets, 8,6 χιλιάδες κοινοποιήσεις και 391 likes.

Dear God;



