Oscars 2017: La La... Λάνθιμος! - Η λίστα των υποψηφιοτήτων

Οι υποψηφιότητες για τα 89α Όσκαρ, τα οποία θα απονεμηθούν στις 26 Φεβρουαρίου στο Kodak Theatre του Λος Άντζελες με παρουσιαστή τον Τζίμι Κίμελ, ανακοινώθηκαν το μεσημέρι της Τρίτη (24.01.2017) και είχαν άρωμα Ελλάδας.

Ο Αστακός ή διεθνώς γνωστός The Lobster είναι υποψήφιος για Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου και άρα οι σεναριογράφοι του, Γιώργος Λάνθιμος και Ευθύμης Φιλίππου διεκδικούν ένα χρυσό αγαλματάκι. Είναι η δεύτερη υποψηφιότητα για Όσκαρ για τον Γιώργο Λάνθιμο, που πριν από έξι χρόνια είχε φτάσει με τον «Κυνόδοντα» στην πεντάδα για Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Η τρίτη ελληνική υποψηφιότητα είναι αυτή της Δάφνης Ματζιαράκη, η οποία θα διεκδικήσει ένα Όσκαρ στην κατηγορία Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους, με την ταινία της «4.1 Miles».





Ιδού λοιπόν όλες οι υποψηφιότητες, σπεύσατε να δείτε τις ταινίες γιατί απομένει ένας μήνας και δυο μέρες για τα Όσκαρ και πρέπει να είστε… έτοιμοι και ενημερωμένοι!

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Arrival

Fences

Hacksaw Ridge

Hell or High Water

Hidden Figures,

La La Land

Lion

Manchester by the Sea

Moonlight

Δείτε εδώ τα trailers των ταινιών που διεκδικούν το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας

Καλύτερης Σκηνοθεσίας

Denis Villeneuve (Arrival)

Mel Gibson (Hacksaw Ridge)

Damien Chazelle (La La Land)

Kenneth Lonergan (Manchester by the Sea)

Barry Jenkins (Moonlight)

Όσκαρ Α’ Ανδρικού

Κέισι Άφλεκ (Manchester by the sea)

Άντριου Γκάρφιλντ (Hacksaw Ridge)

Ράιαν Γκόσλινγκ (La La Land)

Βίγκο Μόρτενσεν (Captain Fantastic)

Ντένζελ Ουάσινγκτον (Fences)

Όσκαρ Β’ Ανδρικού

Τζεφ Μπρίτζες (Comancheria)

Μαχερσάλα Άλι (Moonlight

Λούκας Χέτζες (Manchester by the sea)

Μάικλ Σάνον (Νυκτόβια πλάσματα)

Ντεβ Πάτελ (Lion)

Όσκαρ Α' γυναικείου

Ιζαμπέλ Ιπέρ (Elle)

Ρουθ Νέγκα (Loving)

Νάταλι Πόρτμαν (Jackie)

Έμμα Στόουν (La La Land)

Μέριλ Στριπ (Florence Foster Jenkins)

Όσκαρ Β’ Γυναικείου

Βαϊόλα Ντέιβις (Fences)

Ναόμι Χάρις (Moonlight)

Νικόλ Κίντμαν (Lion)

Οκτάβια Σπένσερ (Hidden Fugures)

Μισέλ Γουίλιαμς (Manchester by the sea)

Όσκαρ καλύτερης ξενόγλωσσης

"Le client" ("Ο εμποράκος"– Ιράν, συμπαραγωγή με Γαλλία)

"Les oubliés" (Δανία)

"Mr.Ove" ("Ο κύριος Όβε" – Σουηδία)

"Tanna" (Αυστραλία)

"Toni Erdman" ("Τόνι Έρντμαν" – Γερμανία)

Όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου

Τέιλορ Σέρινταν (Hell or High Water)

Ντάμιεν Σαζέλ (La La Land)

Γιώργος Λάνθιμος και Ευθύμης Φιλίππου (Ο Αστακός)

Κένεθ Λόνεργκαν (Manchester By The Sea)

Μάικ Μιλς (20th Century Women)

Όσκαρ Καλύτερου Προσαρμοσμένου Σεναρίου

Έρικ Χάισερερ (Η άφιξη)

Όγκαστ Γουίλσον (Fences)

Άλισον Σρέντερ και Θίοντορ Μέλφι (Hidden Figures)

Λιουκ Ντέιβις (Lion)

Μπάρι Τζένκινσ και Άλβιν Μακρέινι (Moonlight)

Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας Animation

Ο Κούμπο και οι δύο χορδές

Μοάνα

Εγώ ο κολοκυθάκης

Η κόκκινη χελώνα

Ζωούπολη

Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ

Φωτιά στη θάλασσα

I Am Not Your Negro

Life, Animated

OJ: Made in America

13th

Όσκαρ Καλύτερης Μουσικής

Jackie (Mica Levi)

La La Land (Τζάστιν Χέρβιτς)

Lion (Ντάστιν Ο' Χάλοραν και Χάουσκα)

Moonlight (Νίκολας Μπρίτελ)

Passengers (Τόμας Νιούτον)

Όσκαρ Καλύτερου Τραγουδιού

Audition (La La Land)

City of Stars (La La Land)

How Far I'll Go (Μοάνα)

The Empty Chair (Jim: The James Foley Story)

Can't Stop the Feeling (Trolls)

Δείτε εδώ την ανακοίνωση όλων των υποψηφιοτήτων