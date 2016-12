Πέθανε ο George Michael!

Νέα μεγάλη απώλεια για την παγκόσμια μουσική σκηνή μέσα στο 2016! Ο George Michael έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, όπως έγινε γνωστό από τον παραγωγό του.

Η ανακοίνωση αναφέρει: "Με μεγάλη λύπη επιβεβαιώνουμε πως ο αγαπημένος μας γιος, αδερφός και φίλος Τζορτζ πέθανε ησύχως στο σπίτι του τα Χριστούγεννα. Η οικογένεια ζητά να σεβαστούν όλοι αυτές τις δύσκολες στιγμές. Δεν θα υπάρξει άλλο σχόλιο προς το παρόν".

Ο Τζορτζ Μάικλ γεννήθηκε με το όνομα Γεώργιος Κυριάκος Παναγιώτου στις 25 Ιουνίου 1963. Ο πατέρας του ήταν Κύπριος εστιάτορας που μετακόμισε στο Λονδίνο και η μητέρα του Αγγλίδα χορεύτρια.

Οι πρώτες μουσικές επιτυχίες του Τζορτζ Μάικλ ήταν με το μουσικό δίδυμο Wham!, το οποίο δημιούργησε μαζί με τον Άντριου Ρίτζλεϊ το 1981. Ο πρώτος δίσκος του συγκροτήματος Fantastic έφτασε στο Νο. 1 στο ΗΒ το 1983, όπως και ο επόμενος, Make it Big το 1984, ο οποίος περιλάμβανε και το σόλο τραγούδι του Τζορτζ Μάικλ Careless Whisper, το οποίο έφτασε στο Νο. 1 σε 25 χώρες.





Επίσης, ήταν μέλος του συγκροτήματος BandAid το οποίο τραγούδησε το "Do They Know It's Christmas?". Οι Wham! διαλύθηκαν το 1986. Από τότε ο Τζορτζ Μάικλ ακολούθησε σόλο καριέρα. Ο πρώτος σόλο δίσκος του, Faith, που κυκλοφόρησε το 1987, έχει πουλήσει περισσότερα από 20 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως.

Ο Μάικλ είχε 7 νούμερο 1 τραγούδια στο ΗΒ και 8 νούμερο 1 τραγούδια στο Billboard Hot 100 των ΗΠΑ.

Είχε κερδίσει πολυάριθμα μουσικά βραβεία κατά τη διάρκεια της 30-ετούς καριέρας, συμπεριλαμβανομένων τριών βραβείων Brit, τεσσάρων MTV Video Music Awards, τριών Αμερικανικών Μουσικών Βραβείων και δύο βραβείων Γκράμι. Το 2004, η Ακαδημία Ραδιοφώνου ανακοίνωσε ότι ο Τζορτζ Μάικλ ήταν ο καλλιτέχνης του οποίου τα έργα παίχθηκαν περισσότερο στο βρετανικό ραδιόφωνο την περίοδο 1984-2004.[13]

Το 1998, ο Τζορτζ Μάικλ ανακοίνωσε ότι ήταν ομοφυλόφιλος μετά τη σύλληψή του στις 7 Απριλίου για άσεμνη συμπεριφορά σε δημόσια τουαλέτα στο Λος Άντζελες.

Το 2006, συνελήφθη πρώτη φορά για κατοχή παράνομων ουσιών (κατηγορίας C). Στις 24 Αυγούστου 2010 παραδέχθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια ουσιών και στις 14 Σεπτεμβρίου καταδικάστηκε σε 8 εβδομάδες φυλάκισης, πρόστιμο και πενταετή απαγόρευση οδήγησης. Απελευθερώθηκε στις 11 Οκτωβρίου, μετά από τέσσερις εβδομάδες φυλάκισης.

Ο Τζορτζ Μάικλ πραγματοποίησε παγκόσμια περιοδεία κατά τα έτη 2006, 2007, 2008 με την ονομασία 25 Live tour. Στις 14 Μαρτίου 2014 κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ του με τίτλο Symphonica, το οποίο έκανε ντεμπούτο στην πρώτη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου.