Ζελένσκι: Θέλουμε 120 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο για να συνεχίσουμε να πολεμάμε τους Ρώσους

«Το πλάνο μου είναι να σταματήσει ο πόλεμος φέτος», δηλώνει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη (17.09.2025). Την ίδια στιγμή πάντως, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας σημειώνει ότι αν συνεχιστούν οι εχθροπραξίες με τη Ρωσία χρειάζονται 120 δισ. δολάρια τον χρόνο.

Στη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι κύριος στόχος της Ουκρανίας είναι ο τερματισμός του πολέμου, αλλά εάν οι μάχες συνεχιστούν, το «Σχέδιο Β» προβλέπει ετήσια χρηματοδότηση 120 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Το κόστος αυτού του πολέμου, μέχρι τώρα, και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τώρα… το κόστος ενός έτους είναι 120 δισεκατομμύρια δολάρια. Εξήντα δισεκατομμύρια παρέχονται από τον ουκρανικό προϋπολογισμό και πρέπει να βρω άλλα 60 για τον επόμενο χρόνο», δήλωσε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

«Το Σχέδιο Α’ είναι να τερματίσουμε τον πόλεμο. Το Σχέδιο Β’ είναι 120 δισεκατομμύρια δολάρια. Δεν λέω ότι σε περιόδους ειρήνης ή κατά τη διάρκεια εκεχειρίας και λειτουργίας των εγγυήσεων ασφαλείας θα χρειαστούμε τόσα πολλά χρήματα για 10 χρόνια, αλλά πρέπει να κατανοήσετε το εύρος αυτού του ζητήματος», τόνισε ο Ζελένσκι.

«Έχουμε λάβει πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ από τους εταίρους μας ειδικά για το πρόγραμμα PURL. Θα λάβουμε πρόσθετη χρηματοδότηση τον Οκτώβριο. Νομίζω ότι θα έχουμε περίπου 3-3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα δύο πρώτα πακέτα είναι 500 εκατομμύρια ευρώ το καθένα, απ’ όσο καταλαβαίνω… Και τι θα περιλαμβάνεται σε αυτά τα πακέτα; Δεν θα επεκταθώ σε όλες τις λεπτομέρειες, σίγουρα θα περιλαμβάνουν πυραύλους Patriot και HIMARS», πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι οι πύραυλοι για τα δυτικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας συμπεριλαμβάνονται στην πρώτη αποστολή αμερικανικών όπλων που θα παραδοθούν στο πλαίσιο του μηχανισμού PURL (Prioritized Ukraine Requirements List- Λίστα Προτεραιοποιημένων Απαιτήσεων για την Ουκρανία) τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από συμμάχους.

Ζελένσκι και Μέτσολα συζήτησαν βασικούς τομείς συνεργασίας μεταξύ της Ουκρανίας και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, όπως η υποστήριξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Ουκρανίας με την ΕΕ και την υιοθέτηση του 19ου πακέτου κυρώσεων κατά της Ρωσίας.

Μέτσολα: «Η Ευρώπη είναι κοντά στο να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο»

Οι ευρωπαϊκές χώρες θα συνεχίσουν να αποδυναμώνουν τον στρατιωτικό μηχανισμό της Ρωσίας ενισχύοντας τις κυρώσεις και θα αυξήσουν επίσης την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία, δήλωσε από την μεριά της η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα.

«Μαζί, μπορούμε να αποδείξουμε στη Ρωσία ότι οι ενέργειές της δεν θα μείνουν αναπάντητες και θα το κάνουμε αυτό μαζί για να διασφαλίσουμε την αποτροπή και την ειρήνη. Πώς θα το κάνουμε αυτό; Πρώτα και κύρια, θα συνεχίσουμε να αποδυναμώνουμε τη στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας μέσω συντονισμένων και αυστηρών κυρώσεων. Στην πραγματικότητα, εργαζόμαστε πάνω σε ένα 19ο πακέτο κυρώσεων ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις», δήλωσε η Μέτσολα κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου με τον Ζελένσκι στο Κίεβο.

«Θα ενισχύσουμε την ανθρωπιστική, στρατιωτική και διπλωματική μας υποστήριξη προς την Ουκρανία, καθώς και θα εντείνουμε περαιτέρω τη συνεργασία με διεθνείς εταίρους και θα επενδύσουμε στην ίδια την παραγωγή της Ουκρανίας», τόνισε.

