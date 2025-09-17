Συμβαίνει τώρα:
Ο Ντόναλντ Τραμπ κατέθεσε στεφάνι στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ – Αγέρωχη δίπλα του η Μελάνια

Παρακολούθησαν την εντυπωσιακή επίδειξη των Red Arrows - Το αστείο με μέλη χορωδίας: «Βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα, θα σας κάνουν διάσημους»
Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στο παρεκκλήσι τού Αγ. Γεωργίου στο Κάστρο του Γουίνδσορ
Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στο παρεκκλήσι τού Αγ. Γεωργίου στο Κάστρο του Γουίνδσορ / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ Pool via REUTERS

Back to back είναι οι εκδηλώσεις και τα… δείπνα στα οποία παρίστανται οι Ντόναλντ Τραμπ και Μελάνια στη Βρετανία όπου βρίσκονται από νωρίς σήμερα (17.09.2025) το μεσημέρι στο πλαίσιο διήμερης επίσημης επίσκεψης – το γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες και τα βίντεο από την βασιλική υποδοχή που έτυχαν από τον Κάρολο και σύσσωμη τη λοιπή βασιλική οικογένεια.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη μεγαλοπρεπή τελετή υποδοχής – αποτελεί τη μεγαλύτερη στρατιωτική τελετή για επίσημη επίσκεψη ξένου ηγέτη στη μνήμη των Βρετανών-, κατέθεσε στεφάνι στον τάφο της βασίλισσας Ελισάβετ Β΄ στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε σοβαρός- λίγο βλοσυρός και ίσως για άλλους βαριεστημένος – ξεναγήθηκε στο παρεκκλήσι στο Γουίνδσορ έχοντας πάντα στο πλευρό του, τη σύζυγό του, Μελάνια.

Ο Τραμπ, ντυμένος με σκούρο μπλε κοστούμι και μωβ γραβάτα, κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη της Αυτού Μεγαλειότητας, περνώντας δέκα λεπτά στον τάφο της Βασίλισσας ενώ η Μελάνια, εμφανίστηκε με το ίδιο μαύρο ταγέρ με το viral πλατύγυρο καπέλο σε σκούρα μωβ απόχρωση. 

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στο παρεκκλήσι τού Αγ. Γεωργίου στο Κάστρο του Γουίνδσορ
Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στο παρεκκλήσι τού Αγ. Γεωργίου στο Κάστρο του Γουίνδσορ / Aaron Chown/ Pool via REUTERS
Κατά την ξενάγηση των Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στο παρεκκλήσι τού Αγ. Γεωργίου στο Κάστρο του Γουίνδσορ
Κατά την ξενάγηση των Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ στο παρεκκλήσι τού Αγ. Γεωργίου στο Κάστρο του Γουίνδσορ / Aaron Chown/ Pool via REUTERS

Ο Αμερικανός ηγέτης χαρακτήρισε την επίσκεψη στο παρεκκλήσι ως «μεγάλη τιμή».

Βγήκαν από την ιδιωτική εκδήλωση περίπου δέκα λεπτά αργότερα και παρακολούθησαν τη μουσική παράσταση από μέλη της χορωδίας του παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου.

Δεκαέξι μέλη, ηλικίας επτά έως 13 ετών, ερμήνευσαν το πρώτο μέρος της χορωδίας Gloria του Βιβάλντι.

Στη συνέχεια, πόζαραν για φωτογραφίες με τη χορωδία και ο Τραμπ κούνησε το χέρι του στα μέσα ενημέρωσης και έκανε τα παιδιά να γελάσουν λέγοντας: «Βλέπετε αυτούς τους ανθρώπους εκεί πέρα, θα σας κάνουν διάσημους».

Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ ποζάρει με μέλη της χορωδίας του παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου
Το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ ποζάρει με μέλη της χορωδίας του παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου / Aaron Chown/Pool via REUTERS
Ο Ντόναλντ Τραμπ με μέλη της χορωδίας του παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου
Ο Ντόναλντ Τραμπ με μέλη της χορωδίας του παρεκκλησίου του Αγίου Γεωργίου / REUTERS/ Kevin Lamarque

Νωρίτερα, το προεδρικό ζεύγος παρακολούθησε την εντυπωσιακή πτήση των Red Arrows της RAF πάνω από το Κάστρο του Γυίνδσορ.

Τα Red Arows πάνω από το κάστρο του Γουίνδσορ
Τα Red Arows πάνω από το κάστρο του Γουίνδσορ / Jordan Pettitt/ Pool via REUTERS
Τα Red Arrows της RAF
Τα Red Arrows της RAF / Andrew Matthews/ Pool via REUTERS

Το βράδυ, ο βασιλιάς Κάρολος θα παραθέσει επίσημο δείπνο προς τιμήν τους.

